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В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев
В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев
Организованная сеть криптомошенников, ежемесячно похищавших с криптовалютных кошельков граждан ЕС до миллиона долларов, разоблачена в Киеве, участникам грозит... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:56+0300
2026-09-01T13:56+0300
мошенничество
финансы
киев
сбу
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криптовалюта
мошенники
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Организованная сеть криптомошенников, ежемесячно похищавших с криптовалютных кошельков граждан ЕС до миллиона долларов, разоблачена в Киеве, участникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). "Киберспециалисты Службы безопасности совместно с национальной полицией ликвидировали масштабную мошенническую схему, заключавшуюся в похищении средств из криптовалютных кошельков граждан стран Евросоюза… Ежемесячное обращение средств… могло составить миллион долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным правоохранителей, организатором схемы оказался 25-летний ИТ-специалист из Киева. В сообщении говорится, что он привлек к схеме других столичных айтишников, которые под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы. Как сообщает СБУ, для поиска жертв злоумышленники распространяли в популярных Telegram-каналах сообщения о "доходных" криптопроектах и демонстрировали фиктивные примеры якобы получаемой прибыли. После установления контакта потерпевшим присылали ссылку на поддельный вебсайт, убеждали подключить виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию. Как сообщает СБУ, на самом деле, вебсайт содержал вредоносный код, который после подтверждения транзакции предоставлял мошенникам возможность несанкционированно списывать цифровые активы с криптокошельков пострадавших на подконтрольные онлайн-адреса. По данным СБУ, в офисах и жилье фигурантов проведено 23 обыска с изъятием техники, также у них обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем, и 16 автомобилей премиум-класса, в том числе Porsche, BMW, Mercedes-Benz. В сообщении говорится, что решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения, расследование продолжается. По информации СБУ, мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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финансы, киев, сбу, ес, криптовалюта, мошенники
Мошенничество, Финансы, Киев, СБУ, ЕС, криптовалюта, МОШЕННИКИ
13:56 01.09.2026
 
В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев

СБУ разоблачила в Киеве сеть криптомошенников, ежемесячно похищавших до миллиона долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГерб у входа в здание СБУ в Киеве
Герб у входа в здание СБУ в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Организованная сеть криптомошенников, ежемесячно похищавших с криптовалютных кошельков граждан ЕС до миллиона долларов, разоблачена в Киеве, участникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с национальной полицией ликвидировали масштабную мошенническую схему, заключавшуюся в похищении средств из криптовалютных кошельков граждан стран Евросоюза… Ежемесячное обращение средств… могло составить миллион долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным правоохранителей, организатором схемы оказался 25-летний ИТ-специалист из Киева. В сообщении говорится, что он привлек к схеме других столичных айтишников, которые под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы.
Как сообщает СБУ, для поиска жертв злоумышленники распространяли в популярных Telegram-каналах сообщения о "доходных" криптопроектах и демонстрировали фиктивные примеры якобы получаемой прибыли. После установления контакта потерпевшим присылали ссылку на поддельный вебсайт, убеждали подключить виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию.
Как сообщает СБУ, на самом деле, вебсайт содержал вредоносный код, который после подтверждения транзакции предоставлял мошенникам возможность несанкционированно списывать цифровые активы с криптокошельков пострадавших на подконтрольные онлайн-адреса.
По данным СБУ, в офисах и жилье фигурантов проведено 23 обыска с изъятием техники, также у них обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем, и 16 автомобилей премиум-класса, в том числе Porsche, BMW, Mercedes-Benz. В сообщении говорится, что решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения, расследование продолжается. По информации СБУ, мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
МошенничествоФинансыКиевСБУЕСкриптовалютаМОШЕННИКИ
 
 
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