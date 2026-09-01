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В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев

В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Киеве разоблачили сеть мошенников, похищавших криптовалюту у европейцев

Организованная сеть криптомошенников, ежемесячно похищавших с криптовалютных кошельков граждан ЕС до миллиона долларов, разоблачена в Киеве, участникам грозит... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:56+0300

2026-09-01T13:56+0300

2026-09-01T13:56+0300

мошенничество

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Организованная сеть криптомошенников, ежемесячно похищавших с криптовалютных кошельков граждан ЕС до миллиона долларов, разоблачена в Киеве, участникам грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). "Киберспециалисты Службы безопасности совместно с национальной полицией ликвидировали масштабную мошенническую схему, заключавшуюся в похищении средств из криптовалютных кошельков граждан стран Евросоюза… Ежемесячное обращение средств… могло составить миллион долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным правоохранителей, организатором схемы оказался 25-летний ИТ-специалист из Киева. В сообщении говорится, что он привлек к схеме других столичных айтишников, которые под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы. Как сообщает СБУ, для поиска жертв злоумышленники распространяли в популярных Telegram-каналах сообщения о "доходных" криптопроектах и демонстрировали фиктивные примеры якобы получаемой прибыли. После установления контакта потерпевшим присылали ссылку на поддельный вебсайт, убеждали подключить виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию. Как сообщает СБУ, на самом деле, вебсайт содержал вредоносный код, который после подтверждения транзакции предоставлял мошенникам возможность несанкционированно списывать цифровые активы с криптокошельков пострадавших на подконтрольные онлайн-адреса. По данным СБУ, в офисах и жилье фигурантов проведено 23 обыска с изъятием техники, также у них обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем, и 16 автомобилей премиум-класса, в том числе Porsche, BMW, Mercedes-Benz. В сообщении говорится, что решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения, расследование продолжается. По информации СБУ, мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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финансы, киев, сбу, ес, криптовалюта, мошенники