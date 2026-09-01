https://1prime.ru/20260901/sdelka-872847253.html
Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября
Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября
Сделки с монетами из драгоценных металлов между физическими лицами разрешаются с 1 сентября, следует из вступающего в силу закона. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:44+0300
2026-09-01T00:44+0300
2026-09-01T00:44+0300
финансы
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872847253.jpg?1788212658
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сделки с монетами из драгоценных металлов между физическими лицами разрешаются с 1 сентября, следует из вступающего в силу закона.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена. Также закон предусматривает снятие запрета на совершение сделок с монетами из драгметаллов между физлицами, прошедших эмиссию.
Кроме того, закон разрешает перевозку бедносодержащего сырья без привлечения специализированной транспортной компании. Речь идет о сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ломе и отходах драгметаллов, содержащих менее 5% серебра и (или) менее 1% золота или платины и металлов платиновой группы (за исключением находящихся в государственной или муниципальной собственности).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, владимир путин
Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября
Сделки с монетами из драгоценных металлов между физлицами разрешаются с 1 сентября
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сделки с монетами из драгоценных металлов между физическими лицами разрешаются с 1 сентября, следует из вступающего в силу закона.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена. Также закон предусматривает снятие запрета на совершение сделок с монетами из драгметаллов между физлицами, прошедших эмиссию.
Кроме того, закон разрешает перевозку бедносодержащего сырья без привлечения специализированной транспортной компании. Речь идет о сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ломе и отходах драгметаллов, содержащих менее 5% серебра и (или) менее 1% золота или платины и металлов платиновой группы (за исключением находящихся в государственной или муниципальной собственности).