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Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября

Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября - 01.09.2026, ПРАЙМ

Сделки с монетами из драгоценных металлов разрешаются с 1 сентября

Сделки с монетами из драгоценных металлов между физическими лицами разрешаются с 1 сентября, следует из вступающего в силу закона. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:44+0300

2026-09-01T00:44+0300

2026-09-01T00:44+0300

финансы

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сделки с монетами из драгоценных металлов между физическими лицами разрешаются с 1 сентября, следует из вступающего в силу закона. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена. Также закон предусматривает снятие запрета на совершение сделок с монетами из драгметаллов между физлицами, прошедших эмиссию. Кроме того, закон разрешает перевозку бедносодержащего сырья без привлечения специализированной транспортной компании. Речь идет о сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ломе и отходах драгметаллов, содержащих менее 5% серебра и (или) менее 1% золота или платины и металлов платиновой группы (за исключением находящихся в государственной или муниципальной собственности).

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финансы, владимир путин