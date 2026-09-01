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Американский сенатор завершил поездку в Китай
Американский сенатор завершил поездку в Китай - 01.09.2026, ПРАЙМ
Американский сенатор завершил поездку в Китай
Сенатор США Стив Дэйнс, близкий союзник президента Дональда Трампа, завершил поездку в Китай, посетив технологический центр Китая Ханчжоу и южный город Гуанчжоу | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:24+0300
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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Сенатор США Стив Дэйнс, близкий союзник президента Дональда Трампа, завершил поездку в Китай, посетив технологический центр Китая Ханчжоу и южный город Гуанчжоу всего за несколько недель до запланированного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон, сообщает газета South China Morning Post.
"Визит Дейнса происходит на фоне нарастающей технологической войны, которая стала главным фронтом стратегического соперничества между США и Китаем", - пишет газета.
Сенатор посетил ведущие университеты и технологические компании, включая разработчика ИИ для биопроизводства Bota, производителя "умных" очков Rokid, аэрокосмическую Manycore Tech и частную космическую Star Vision. В Гуанчжоу сенатор посетил компанию EHang, производящую автономные летательные аппараты, и совершил полет на одном из них вместе с супругой.
Визит Дэйнса контрастирует с июльской поездкой американской делегации, которой было отказано в посещении ряда китайских IT-гигантов.
Поездка Дэйнса состоялась за несколько недель до запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон и рассматривается как попытка согласовать повестку предстоящего саммита. Визит прошел на фоне обострения технологической войны, где ИИ и освоение космоса стали ключевыми аренами противостояния.
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Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, South China Morning Post
Американский сенатор завершил поездку в Китай
South China Morning Post: сенатор США Дэйнс завершил поездку в Китай
ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Сенатор США Стив Дэйнс, близкий союзник президента Дональда Трампа, завершил поездку в Китай, посетив технологический центр Китая Ханчжоу и южный город Гуанчжоу всего за несколько недель до запланированного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон, сообщает газета South China Morning Post.
"Визит Дейнса происходит на фоне нарастающей технологической войны, которая стала главным фронтом стратегического соперничества между США и Китаем", - пишет газета.
Сенатор посетил ведущие университеты и технологические компании, включая разработчика ИИ для биопроизводства Bota, производителя "умных" очков Rokid, аэрокосмическую Manycore Tech и частную космическую Star Vision. В Гуанчжоу сенатор посетил компанию EHang, производящую автономные летательные аппараты, и совершил полет на одном из них вместе с супругой.
Визит Дэйнса контрастирует с июльской поездкой американской делегации, которой было отказано в посещении ряда китайских IT-гигантов.
Поездка Дэйнса состоялась за несколько недель до запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон и рассматривается как попытка согласовать повестку предстоящего саммита. Визит прошел на фоне обострения технологической войны, где ИИ и освоение космоса стали ключевыми аренами противостояния.