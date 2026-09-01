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Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество, заявил Вучич - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество, заявил Вучич
Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество, заявил Вучич - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество, заявил Вучич
Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ), цифровой коммуникации и безопасности, заявил президент Сербии... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:39+0300
2026-09-01T14:41+0300
технологии
мировая экономика
сербия
белград
индия
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 1 сен – ПРАЙМ. Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ), цифровой коммуникации и безопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич. В правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде во вторник проходит собрание государств-членов "Движения неприсоединения" в честь 65-летия создания организации. "Первая инициатива - "Неприсоединенные" в цифровизации, направленная на развитие знаний, профессионализма и возможностей по развитию цифровой коммуникации и инфраструктуры безопасности. Она объединит знания и перенос технологий с использованием ИИ-моделей и стипендий для молодых инженеров из стран движения", - сказал Вучич на открытии. По его словам, второй предлагаемой Сербией инициативой является проведение кинофестиваля "Движения неприсоединения", а третьей - организация семинара для молодых дипломатов из этих государств. В заседании в первый день принимают участие более 30 высоких делегации различных государств. "Движение неприсоединения" было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации. Нынешним председателем движения является Уганда.
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технологии, мировая экономика, сербия, белград, индия, александр вучич, нато
Технологии, Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, ИНДИЯ, Александр Вучич, НАТО
14:39 01.09.2026 (обновлено: 14:41 01.09.2026)
 
Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество, заявил Вучич

Вучич: Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество в сфере ИИ

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БЕЛГРАД, 1 сен – ПРАЙМ. Сербия и "Движение неприсоединения" усилят сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ), цифровой коммуникации и безопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде во вторник проходит собрание государств-членов "Движения неприсоединения" в честь 65-летия создания организации.
"Первая инициатива - "Неприсоединенные" в цифровизации, направленная на развитие знаний, профессионализма и возможностей по развитию цифровой коммуникации и инфраструктуры безопасности. Она объединит знания и перенос технологий с использованием ИИ-моделей и стипендий для молодых инженеров из стран движения", - сказал Вучич на открытии.
По его словам, второй предлагаемой Сербией инициативой является проведение кинофестиваля "Движения неприсоединения", а третьей - организация семинара для молодых дипломатов из этих государств.
В заседании в первый день принимают участие более 30 высоких делегации различных государств.
"Движение неприсоединения" было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.
Нынешним председателем движения является Уганда.
 
ТехнологииМировая экономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДИНДИЯАлександр ВучичНАТО
 
 
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