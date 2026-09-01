Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/shos--872861955.html
Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры
Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры - 01.09.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры
Государства-члены ШОС поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, в том числе усиление роли развивающихся стран в МВФ, соответствующий текст... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:02+0300
2026-09-01T10:02+0300
мировая экономика
шос
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/77778/57/777785722_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_627008ada5838c65097406c4846b1c17.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Государства-члены ШОС поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, в том числе усиление роли развивающихся стран в МВФ, соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Государства-члены поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, направленную на увеличение представленности и усиление роли развивающихся стран в органах управления международных финансовых институтов, включая Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд", - говорится в тексте документа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77778/57/777785722_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_83932f05fc9aee4a81ecf8381452d87e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, шос, мвф
Мировая экономика, ШОС, МВФ
10:02 01.09.2026
 
Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры

Государства-члены ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры

© fotolia.com / daboost" Флаги Китай-Россия
 Флаги Китай-Россия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© fotolia.com / daboost
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Государства-члены ШОС поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, в том числе усиление роли развивающихся стран в МВФ, соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Государства-члены поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, направленную на увеличение представленности и усиление роли развивающихся стран в органах управления международных финансовых институтов, включая Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд", - говорится в тексте документа.
 
Мировая экономикаШОСМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала