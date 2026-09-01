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Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры

Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры - 01.09.2026, ПРАЙМ

Страны ШОС поддержали реформу международной финансовой архитектуры

Государства-члены ШОС поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, в том числе усиление роли развивающихся стран в МВФ, соответствующий текст... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:02+0300

2026-09-01T10:02+0300

2026-09-01T10:02+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Государства-члены ШОС поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, в том числе усиление роли развивающихся стран в МВФ, соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Государства-члены поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, направленную на увеличение представленности и усиление роли развивающихся стран в органах управления международных финансовых институтов, включая Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд", - говорится в тексте документа.

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