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Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов
Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов
Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил $400 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:00+0300
2026-09-01T09:00+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил $400 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Товарооборот России со странами Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе заседания совета глав-государств членов ШОС.
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россия, мировая экономика, владимир путин, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, ШОС
Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов
Путин: товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов