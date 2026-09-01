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Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил $400 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:00+0300

2026-09-01T09:00+0300

2026-09-01T09:00+0300

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил $400 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Товарооборот России со странами Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе заседания совета глав-государств членов ШОС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, владимир путин, шос