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Путин: банк развития ШОС должен быть свободен от финансового давления
Путин: банк развития ШОС должен быть свободен от финансового давления - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин: банк развития ШОС должен быть свободен от финансового давления
Банк развития ШОС должен быть максимально независим от стран, которые используют финансы как оружие, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:24+0300
2026-09-01T09:24+0300
2026-09-01T09:24+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Банк развития ШОС должен быть максимально независим от стран, которые используют финансы как оружие, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, он отметил, что большой вклад в реализацию совместных взаимовыгодных экономических проектов вносят Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС. "В будущем к этой работе мог бы подключиться и создаваемый в рамках нашей организации Банк развития, который, на мой взгляд, должен быть максимально независим от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах", - сказал Путин.
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финансы, банки, владимир путин, шос
Финансы, Банки, Владимир Путин, ШОС
Путин: банк развития ШОС должен быть свободен от финансового давления
Путин: банк развития ШОС должен быть свободен от финансового давления