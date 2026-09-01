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ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли

ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли - 01.09.2026, ПРАЙМ

ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:58+0300

2026-09-01T09:58+0300

2026-09-01T09:58+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Государства-члены... выражают намерение содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, снижению издержек и повышению доверия между субъектами предпринимательства на пространстве ШОС, в том числе за счет наращивания сотрудничества в сфере использования цифровых технологий для защиты прав потребителей и формирования единого подхода к онлайн-урегулированию трансграничных коммерческих споров" , - говорится в документе.

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