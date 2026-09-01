https://1prime.ru/20260901/shos-872861722.html
ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли
ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли - 01.09.2026, ПРАЙМ
ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:58+0300
2026-09-01T09:58+0300
2026-09-01T09:58+0300
россия
мировая экономика
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872861722.jpg?1788245931
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. "Государства-члены... выражают намерение содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, снижению издержек и повышению доверия между субъектами предпринимательства на пространстве ШОС, в том числе за счет наращивания сотрудничества в сфере использования цифровых технологий для защиты прав потребителей и формирования единого подхода к онлайн-урегулированию трансграничных коммерческих споров" , - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, ШОС
ШОС намерена содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли
Страны ШОС намерены содействовать развитию инфраструктуры электронной торговли
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Государства-члены... выражают намерение содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, снижению издержек и повышению доверия между субъектами предпринимательства на пространстве ШОС, в том числе за счет наращивания сотрудничества в сфере использования цифровых технологий для защиты прав потребителей и формирования единого подхода к онлайн-урегулированию трансграничных коммерческих споров" , - говорится в документе.