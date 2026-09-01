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Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ
Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ
Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции, сообщила газета Ekonomim со... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:53+0300
2026-09-01T10:53+0300
россия
мировая экономика
черное море
турция
анкара
дмитрий песков
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АНКАРА, 1 сен - ПРАЙМ. Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на заявления турецких экспортеров. Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил газете Ekonomim, что из-за нападений прекратились поставки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из Чукуровы. Россия, по его словам, является одним из ключевых экспортных рынков для производителей региона. "Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия — наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился", — приводит слова Яманйылмаза газета Ekonomim. По его данным, за последний месяц были атакованы четыре судна, перевозившие цитрусовые из Чукуровы. Он утверждает, что на направлявшихся в Россию судах были погибшие и пострадавшие, а страховые выплаты за атакованные суда не производятся. Яманйылмаз отметил, что проблема затронула и импорт. Турция закупает в регионе сою, кукурузу, растительное масло и шрот, а прекращение поставок может привести к росту цен на внутреннем рынке. По оценке представителя ассамблеи, импорт кукурузы и сои придется перенаправлять из более отдаленных регионов, что увеличит расходы на логистику и фрахт. Источник в турецком правительстве заявил РИА Новости, что Анкара поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции.
черное море
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россия, мировая экономика, черное море, турция, анкара, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, Черное море, ТУРЦИЯ, Анкара, Дмитрий Песков
10:53 01.09.2026
 
Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ

Ekonomim: украинские беспилотники нанесли ущерб турецкому экспорту и импорту

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 1 сен - ПРАЙМ. Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на заявления турецких экспортеров.
Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил газете Ekonomim, что из-за нападений прекратились поставки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из Чукуровы. Россия, по его словам, является одним из ключевых экспортных рынков для производителей региона.
"Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия — наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился", — приводит слова Яманйылмаза газета Ekonomim.
По его данным, за последний месяц были атакованы четыре судна, перевозившие цитрусовые из Чукуровы. Он утверждает, что на направлявшихся в Россию судах были погибшие и пострадавшие, а страховые выплаты за атакованные суда не производятся.
Яманйылмаз отметил, что проблема затронула и импорт. Турция закупает в регионе сою, кукурузу, растительное масло и шрот, а прекращение поставок может привести к росту цен на внутреннем рынке.
По оценке представителя ассамблеи, импорт кукурузы и сои придется перенаправлять из более отдаленных регионов, что увеличит расходы на логистику и фрахт.
Источник в турецком правительстве заявил РИА Новости, что Анкара поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции.
 
РОССИЯМировая экономикаЧерное мореТУРЦИЯАнкараДмитрий Песков
 
 
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