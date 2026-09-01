https://1prime.ru/20260901/smi-872865165.html

Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ

Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Атаки ВСУ на суда в Черном море нанесли ущерб экспорту Турции, пишут СМИ

Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции, сообщила газета Ekonomim со... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:53+0300

2026-09-01T10:53+0300

2026-09-01T10:53+0300

россия

мировая экономика

черное море

турция

анкара

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

АНКАРА, 1 сен - ПРАЙМ. Атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море нанесли ущерб турецкому экспорту и импорту сельхозпродукции, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на заявления турецких экспортеров. Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил газете Ekonomim, что из-за нападений прекратились поставки цитрусовых, свежих овощей и фруктов из Чукуровы. Россия, по его словам, является одним из ключевых экспортных рынков для производителей региона. "Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия — наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился", — приводит слова Яманйылмаза газета Ekonomim. По его данным, за последний месяц были атакованы четыре судна, перевозившие цитрусовые из Чукуровы. Он утверждает, что на направлявшихся в Россию судах были погибшие и пострадавшие, а страховые выплаты за атакованные суда не производятся. Яманйылмаз отметил, что проблема затронула и импорт. Турция закупает в регионе сою, кукурузу, растительное масло и шрот, а прекращение поставок может привести к росту цен на внутреннем рынке. По оценке представителя ассамблеи, импорт кукурузы и сои придется перенаправлять из более отдаленных регионов, что увеличит расходы на логистику и фрахт. Источник в турецком правительстве заявил РИА Новости, что Анкара поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции.

черное море

турция

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, черное море, турция, анкара, дмитрий песков