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СМИ заявили об угрозе для производства какао в Африке
СМИ заявили об угрозе для производства какао в Африке - 01.09.2026, ПРАЙМ
СМИ заявили об угрозе для производства какао в Африке
Производство какао в крупнейших странах Западной Африки может снизиться в сезоне 2026-2027 годов из-за сильных дождей, распространения болезней деревьев и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:07+0300
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промышленность
бизнес
гана
нигерия
бразилия
эль-ниньо
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Производство какао в крупнейших странах Западной Африки может снизиться в сезоне 2026-2027 годов из-за сильных дождей, распространения болезней деревьев и возможного усиления Эль-Ниньо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов и аналитические данные. Производители какао в Западной Африке в начале нового сезона сталкиваются с проблемами в производстве, вызванными высокой влажностью, болезнями какао-деревьев и сильным Эль-Ниньо, передает Блумберг. В Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе какао в мире, урожай может сократиться примерно на 20% - до 1,75 миллиона тонн, показал опрос трейдеров и специалистов по оценке урожая, приведенный агентством. В Гане, занимающей второе место по производству, ожидается снижение на 13%. Вместе две страны обеспечивают более половины мирового предложения какао, отмечает издание. Сильные осадки способствуют распространению черной гнили на деревьях с большим количеством стручков, а высокая стоимость пестицидов ограничивает возможности фермеров бороться с болезнями, пишет Блумберг. Так, согласно данным, которые приводит агентство, в Нигерии на урожай повлияли наводнения и сильный ветер, и производство какао может снизиться на 2,4% - до 288 тысяч тонн. В Камеруне объемы ожидаются примерно на уровне прошлого года, однако фермеры также сообщают о росте числа заболеваний и вредителей. По оценке аналитиков рынка, опрошенных агентством, на этом фоне ожидается глобальный профицит какао примерно в 25 тысяч тонн в сезоне 2026-2027 годов, что ниже предыдущих прогнозов. Дополнительным риском остается Эль-Ниньо, который может усилить сухие ветры, заявляет издание. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо, является Бразилия - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения. Биржевые цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 70% с начала июня, следует из данных торгов. Именно тогда было подтверждено формирование Эль-Ниньо, отмечает Блумберг.
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промышленность, бизнес, гана, нигерия, бразилия, эль-ниньо
Промышленность, Бизнес, ГАНА, Нигерия, БРАЗИЛИЯ, Эль-Ниньо
СМИ заявили об угрозе для производства какао в Африке
Bloomberg: производству какао в Западной Африке угрожают болезни деревьев и непогода
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Производство какао в крупнейших странах Западной Африки может снизиться в сезоне 2026-2027 годов из-за сильных дождей, распространения болезней деревьев и возможного усиления Эль-Ниньо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов и аналитические данные.
Производители какао в Западной Африке в начале нового сезона сталкиваются с проблемами в производстве, вызванными высокой влажностью, болезнями какао-деревьев и сильным Эль-Ниньо, передает Блумберг.
В Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе какао в мире, урожай может сократиться примерно на 20% - до 1,75 миллиона тонн, показал опрос трейдеров и специалистов по оценке урожая, приведенный агентством. В Гане, занимающей второе место по производству, ожидается снижение на 13%. Вместе две страны обеспечивают более половины мирового предложения какао, отмечает издание.
Сильные осадки способствуют распространению черной гнили на деревьях с большим количеством стручков, а высокая стоимость пестицидов ограничивает возможности фермеров бороться с болезнями, пишет Блумберг.
Так, согласно данным, которые приводит агентство, в Нигерии на урожай повлияли наводнения и сильный ветер, и производство какао может снизиться на 2,4% - до 288 тысяч тонн. В Камеруне объемы ожидаются примерно на уровне прошлого года, однако фермеры также сообщают о росте числа заболеваний и вредителей.
По оценке аналитиков рынка, опрошенных агентством, на этом фоне ожидается глобальный профицит какао примерно в 25 тысяч тонн в сезоне 2026-2027 годов, что ниже предыдущих прогнозов.
Дополнительным риском остается Эль-Ниньо, который может усилить сухие ветры, заявляет издание.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. Одним из регионов, страдающих от Эль-Ниньо, является Бразилия - на севере и в Амазонии наблюдаются сильная засуха и аномальная жара, а на юге идут ливни и наводнения.
Биржевые цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 70% с начала июня, следует из данных торгов. Именно тогда было подтверждено формирование Эль-Ниньо, отмечает Блумберг.