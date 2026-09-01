https://1prime.ru/20260901/smi-872891173.html
СМИ: законопроект о санкциях против России находится под угрозой
СМИ: законопроект о санкциях против России находится под угрозой - 01.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: законопроект о санкциях против России находится под угрозой
Законопроект о санкциях против России в американском конгрессе находится под угрозой, обеспечение его продвижения становится все более сложной задачей, пишет... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:57+0300
2026-09-01T18:57+0300
2026-09-01T18:57+0300
мировая экономика
общество
сша
запад
владимир путин
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872891173.jpg?1788278279
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законопроект о санкциях против России в американском конгрессе находится под угрозой, обеспечение его продвижения становится все более сложной задачей, пишет издание Punchbowl News.
Ранее издание Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен уровень его поддержки в рядах республиканцев. Отмечалось, что неясно, получит ли в итоге законопроект достаточную поддержку республиканцев.
"Законопроект о санкциях против России находится под угрозой", - говорится в сообщении.
По информации издания, на этой неделе украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк планирует встретиться с членами палаты представителей, в основном демократами, чтобы убедить их отказаться от противодействия законопроекту о санкциях против России. Издание называет задачу по обеспечению продвижения законопроекта "все более сложной".
Сенат США ранее подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предусматривает 100%-е пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500%-е - на весь импорт из РФ в США. Документ передали в палату представителей, но рассматривать его там начнут только в сентябре.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, запад, владимир путин, politico
Мировая экономика, Общество , США, ЗАПАД, Владимир Путин, Politico
СМИ: законопроект о санкциях против России находится под угрозой
Punchbowl News: проект о санкциях против России в конгрессе США находится под угрозой
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законопроект о санкциях против России в американском конгрессе находится под угрозой, обеспечение его продвижения становится все более сложной задачей, пишет издание Punchbowl News.
Ранее издание Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен уровень его поддержки в рядах республиканцев. Отмечалось, что неясно, получит ли в итоге законопроект достаточную поддержку республиканцев.
"Законопроект о санкциях против России находится под угрозой", - говорится в сообщении.
По информации издания, на этой неделе украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк планирует встретиться с членами палаты представителей, в основном демократами, чтобы убедить их отказаться от противодействия законопроекту о санкциях против России. Издание называет задачу по обеспечению продвижения законопроекта "все более сложной".
Сенат США ранее подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предусматривает 100%-е пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500%-е - на весь импорт из РФ в США. Документ передали в палату представителей, но рассматривать его там начнут только в сентябре.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.