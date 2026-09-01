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В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи
В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи
Первый российский коммерческий урожай папайи, выращенный в экспериментальных теплицах в Сочи, проверят в исследовательской лаборатории, сообщили журналистам в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:04+0300
2026-09-01T19:04+0300
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сочи
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СОЧИ, 1 сен - ПРАЙМ. Первый российский коммерческий урожай папайи, выращенный в экспериментальных теплицах в Сочи, проверят в исследовательской лаборатории, сообщили журналистам в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). По данным центра, всего в сочинских теплицах тестируют шесть сортов папайи, два низкорослых из них - Голландский и Тайский - адаптировались к условиям площадок. "Тропический эксперимент на юге России расширяет границы: вслед за сочинскими бананами на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" направлен первый коммерческий урожай отечественной папайи", - говорится в сообщении Новороссийского филиала ЦОК АПК. Директор филиала Лилия Кугушева отметила, что плоды проверят на соответствие требованиям ГОСТ 34271-2017 "Плоды папайи свежие. Технические условия". Эксперты оценят внешний вид плодов тропического растения, их вкус, запах, сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора. "Будет проведен сравнительный анализ с импортными образцами папайи из магазинов розничной торговли", - приводятся слова Кугушевой в сообщении филиала. В июле глава фермерского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший сообщал РИА Новости, что в экспериментальной теплице в Сочи удалось вырастить первую крупную голландскую папайю весом чуть больше килограмма.
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РОССИЯ, СОЧИ
19:04 01.09.2026
 
В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи

ЦОК АПК: первый коммерческий урожай папайи в Сочи проверят в лаборатории

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СОЧИ, 1 сен - ПРАЙМ. Первый российский коммерческий урожай папайи, выращенный в экспериментальных теплицах в Сочи, проверят в исследовательской лаборатории, сообщили журналистам в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
По данным центра, всего в сочинских теплицах тестируют шесть сортов папайи, два низкорослых из них - Голландский и Тайский - адаптировались к условиям площадок.
"Тропический эксперимент на юге России расширяет границы: вслед за сочинскими бананами на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" направлен первый коммерческий урожай отечественной папайи", - говорится в сообщении Новороссийского филиала ЦОК АПК.
Директор филиала Лилия Кугушева отметила, что плоды проверят на соответствие требованиям ГОСТ 34271-2017 "Плоды папайи свежие. Технические условия". Эксперты оценят внешний вид плодов тропического растения, их вкус, запах, сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора.
"Будет проведен сравнительный анализ с импортными образцами папайи из магазинов розничной торговли", - приводятся слова Кугушевой в сообщении филиала.
В июле глава фермерского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший сообщал РИА Новости, что в экспериментальной теплице в Сочи удалось вырастить первую крупную голландскую папайю весом чуть больше килограмма.
 
РОССИЯСОЧИ
 
 
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