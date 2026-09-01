https://1prime.ru/20260901/sochi-872891361.html

В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи

В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Сочи проверят первый коммерческий урожай папайи

Первый российский коммерческий урожай папайи, выращенный в экспериментальных теплицах в Сочи, проверят в исследовательской лаборатории, сообщили журналистам в... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:04+0300

2026-09-01T19:04+0300

2026-09-01T19:04+0300

россия

сочи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872891361.jpg?1788278646

СОЧИ, 1 сен - ПРАЙМ. Первый российский коммерческий урожай папайи, выращенный в экспериментальных теплицах в Сочи, проверят в исследовательской лаборатории, сообщили журналистам в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). По данным центра, всего в сочинских теплицах тестируют шесть сортов папайи, два низкорослых из них - Голландский и Тайский - адаптировались к условиям площадок. "Тропический эксперимент на юге России расширяет границы: вслед за сочинскими бананами на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" направлен первый коммерческий урожай отечественной папайи", - говорится в сообщении Новороссийского филиала ЦОК АПК. Директор филиала Лилия Кугушева отметила, что плоды проверят на соответствие требованиям ГОСТ 34271-2017 "Плоды папайи свежие. Технические условия". Эксперты оценят внешний вид плодов тропического растения, их вкус, запах, сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора. "Будет проведен сравнительный анализ с импортными образцами папайи из магазинов розничной торговли", - приводятся слова Кугушевой в сообщении филиала. В июле глава фермерского хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший сообщал РИА Новости, что в экспериментальной теплице в Сочи удалось вырастить первую крупную голландскую папайю весом чуть больше килограмма.

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сочи