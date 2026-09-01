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В Южной Корее назвали Севморпуть стратегическим вектором будущего

В Южной Корее назвали Севморпуть стратегическим вектором будущего - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Южной Корее назвали Севморпуть стратегическим вектором будущего

Деловое сообщество Южной Кореи рассматривает Арктику и Северный морской путь (СМП) как стратегические векторы будущего, заявил на сессии ВЭФ президент... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:05+0300

2026-09-01T16:05+0300

2026-09-01T16:09+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Деловое сообщество Южной Кореи рассматривает Арктику и Северный морской путь (СМП) как стратегические векторы будущего, заявил на сессии ВЭФ президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо. "Корейское деловое общество по-прежнему рассматривает Арктику и Северный морской путь как стратегические векторы будущего", - сказал Пак Чжон Хо на сессии ВЭФ "Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам". Президент делового совета напомнил, что в конце августа южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro отправился в первый пробный рейс по СМП. По словам Пак Чжон Хо, в настоящее время он уже должен проходить арктический участок Севморпути. Он также подчеркнул, что подобный рейс стал возможным благодаря поддержке с российской стороны, в частности, благодаря помощи госкорпорации "Росатом". Тем не менее, отметил глава делового совета, для устойчивого курсирования южнокорейских судов по арктическому маршруту еще предстоит решить ряд вопросов. В частности, необходимо наладить обратный грузопоток из Мурманска и других портов арктической зоны в южнокорейский порт Пусан с последующим транзитом на рынки Китая, Японии и других стран Азии. Кроме того, по словам Пак Чжон Хо, этот маршрут должен стать "предсказуемым" и круглогодичным. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, арктика, южная корея, смп, росатом, вэф