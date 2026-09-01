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Совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику - 01.09.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику, теперь размер дивидендов будет определяться исходя из размера чистой прибыли по МСФО, следует из... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:55+0300

2026-09-01T19:55+0300

2026-09-01T19:55+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику, теперь размер дивидендов будет определяться исходя из размера чистой прибыли по МСФО, следует из документа компании. "Совет директоров общества определяет долю прибыли общества на основе консолидированной финансовой отчетности, составленной согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности, которую целесообразно направить на выплату дивидендов, и формирует рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты", - сказано в новом положении о дивполитике компании, которое было утверждено советом директоров 1 сентября. При определении размера дивидендов совет директоров компании будет учитывать как прибыль по МСФО, так и прибыль по РСБУ. Уточняется, что на размер дивидендов могут влиять потенциальные будущие инвестиции в программу модернизации ТЭС и других программ, направленных на будущий рост финансовых показателей. Ранее дивполитика "Юнипро" предполагала выплату в 2021-2022 годах по 20 миллиардов рублей, а выплаты в 2023-2024 годах - до 20 миллиардов рублей ежегодно с учетом инвестиций в модернизацию ТЭС и проекты ВИЭ. Однако по итогам 2023-2025 года компания дивиденды не выплачивала. "Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин передал Росимуществу под временное управление косвенно принадлежащие ранее правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро".

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бизнес, германия, владимир путин, юнипро, росимущество, uniper