Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260901/sovetnik-872860307.html
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом - 01.09.2026, ПРАЙМ
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом
Советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026 сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:39+0300
2026-09-01T10:09+0300
россия
финансы
владивосток
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872860307.jpg?1788246574
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026 сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях. "Российская экономика в последние годы, мы все это увидели своими глазами, для многих, наверное, это было сюрпризом, (проявила - ред.) устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом", - сказал он, отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить российскую экономику. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, владивосток, вэф
РОССИЯ, Финансы, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
09:39 01.09.2026 (обновлено: 10:09 01.09.2026)
 
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом

Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026 сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях.
"Российская экономика в последние годы, мы все это увидели своими глазами, для многих, наверное, это было сюрпризом, (проявила - ред.) устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом", - сказал он, отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить российскую экономику.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026РОССИЯФинансыВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала