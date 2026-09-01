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Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом - 01.09.2026, ПРАЙМ
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом
Советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026 сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых... | 01.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026 сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях. "Российская экономика в последние годы, мы все это увидели своими глазами, для многих, наверное, это было сюрпризом, (проявила - ред.) устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом", - сказал он, отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить российскую экономику. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом
Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026 сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях.
"Российская экономика в последние годы, мы все это увидели своими глазами, для многих, наверное, это было сюрпризом, (проявила - ред.) устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом", - сказал он, отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить российскую экономику.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.