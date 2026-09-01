https://1prime.ru/20260901/spros-872851771.html

Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26%

Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26%

Спрос малого и среднего бизнеса - клиентов ВТБ - на самостоятельное внесение наличной выручки в первом полугодии вырос на 26%, сообщили РИА Новости в банке в... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T05:46+0300

2026-09-01T05:46+0300

2026-09-01T05:46+0300

финансы

банки

бизнес

москва

владивосток

втб

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872851771.jpg?1788230797

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Спрос малого и среднего бизнеса - клиентов ВТБ - на самостоятельное внесение наличной выручки в первом полугодии вырос на 26%, сообщили РИА Новости в банке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Оборот наличной выручки клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ, внесенной через автоматические депозитные машины, в первом полугодии 2026 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова. По ее словам, для бизнеса, работающего с наличной выручкой, услуга самоинкассации снимает несколько типичных проблем: необходимость подстраиваться под график работы отделений, искать ближайший банкомат, копить в кассе или сейфе крупную сумму для вызова инкассаторской службы. Копытина отметила, что 10% устройств ВТБ для самоинкассации установлено в Москве, оставшиеся 90% - за ее пределами. А несмотря на развитие безналичных платежей, работа с наличной выручкой остается актуальным сценарием для значительной части бизнеса, указала она. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

москва

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, владивосток, втб, вэф