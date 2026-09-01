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Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26%
Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26%
Спрос малого и среднего бизнеса - клиентов ВТБ - на самостоятельное внесение наличной выручки в первом полугодии вырос на 26%, сообщили РИА Новости в банке в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T05:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Спрос малого и среднего бизнеса - клиентов ВТБ - на самостоятельное внесение наличной выручки в первом полугодии вырос на 26%, сообщили РИА Новости в банке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Оборот наличной выручки клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ, внесенной через автоматические депозитные машины, в первом полугодии 2026 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.
По ее словам, для бизнеса, работающего с наличной выручкой, услуга самоинкассации снимает несколько типичных проблем: необходимость подстраиваться под график работы отделений, искать ближайший банкомат, копить в кассе или сейфе крупную сумму для вызова инкассаторской службы.
Копытина отметила, что 10% устройств ВТБ для самоинкассации установлено в Москве, оставшиеся 90% - за ее пределами. А несмотря на развитие безналичных платежей, работа с наличной выручкой остается актуальным сценарием для значительной части бизнеса, указала она.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Владивосток, ВТБ, ВЭФ
Спрос на самоинкассацию у малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 26%
ВТБ: спрос малого и среднего бизнеса на самоинкассацию в I полугодии вырос на 26%
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Спрос малого и среднего бизнеса - клиентов ВТБ - на самостоятельное внесение наличной выручки в первом полугодии вырос на 26%, сообщили РИА Новости в банке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Оборот наличной выручки клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ, внесенной через автоматические депозитные машины, в первом полугодии 2026 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.
По ее словам, для бизнеса, работающего с наличной выручкой, услуга самоинкассации снимает несколько типичных проблем: необходимость подстраиваться под график работы отделений, искать ближайший банкомат, копить в кассе или сейфе крупную сумму для вызова инкассаторской службы.
Копытина отметила, что 10% устройств ВТБ для самоинкассации установлено в Москве, оставшиеся 90% - за ее пределами. А несмотря на развитие безналичных платежей, работа с наличной выручкой остается актуальным сценарием для значительной части бизнеса, указала она.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.