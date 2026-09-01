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Спрос на занятия по роликам в России вырос в 2,1 раза - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос на занятия по роликам в России вырос в 2,1 раза
Спрос на занятия по роликам в России вырос в 2,1 раза - 01.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на занятия по роликам в России вырос в 2,1 раза
Спрос на занятия по роликам в июле вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость занятия в среднем по стране составила 1300... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T23:02+0300
2026-09-01T23:02+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Спрос на занятия по роликам в июле вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость занятия в среднем по стране составила 1300 рублей, рассказали РИА Новости в "Авито Услуги". "За год значительно вырос спрос на занятия по роликам. Спрос на уроки с тренерами вырос в 2,1 раза в сравнении с июлем прошлого года. Стоимость занятия в среднем по стране составила 1300 рублей", - говорится в исследовании компании. Отмечается, что спрос на женский спорт также вырос. По словам аналитиков, спортивная дисциплина превращается в полноценный фитнес-тренд у россиянок. Все больше женщин выбирают этот вид занятий для поддержания тонуса, снятия стресса и развития дисциплины. Так, по данным на июль 2026 года, спрос на тренировки по боксу для женщин увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом стандартные уроки бокса тоже показали рост, но менее значительный - 8% за год. Средняя стоимость одной тренировки по боксу для женщин составляет 1500 рублей. Еще одно растущее направление - скейтбординг. За год спрос на занятия с тренером увеличился на четверть, а средняя стоимость одного урока составила 1400 рублей. Активно набирает популярность и сквош, а сноуборд сохраняет высокий интерес даже летом, поскольку многие начинают готовиться к зимнему сезону заранее. Стоимость занятий по сквошу и сноубордингу в среднем по стране составляет 2000 рублей.
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192
40
192
40
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5
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40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
23:02 01.09.2026
 
Спрос на занятия по роликам в России вырос в 2,1 раза

"Авито Услуги": спрос на занятия по роликам в июле вырос в 2,1 раза

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Спрос на занятия по роликам в июле вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость занятия в среднем по стране составила 1300 рублей, рассказали РИА Новости в "Авито Услуги".
"За год значительно вырос спрос на занятия по роликам. Спрос на уроки с тренерами вырос в 2,1 раза в сравнении с июлем прошлого года. Стоимость занятия в среднем по стране составила 1300 рублей", - говорится в исследовании компании.
Отмечается, что спрос на женский спорт также вырос. По словам аналитиков, спортивная дисциплина превращается в полноценный фитнес-тренд у россиянок. Все больше женщин выбирают этот вид занятий для поддержания тонуса, снятия стресса и развития дисциплины.
Так, по данным на июль 2026 года, спрос на тренировки по боксу для женщин увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом стандартные уроки бокса тоже показали рост, но менее значительный - 8% за год. Средняя стоимость одной тренировки по боксу для женщин составляет 1500 рублей.
Еще одно растущее направление - скейтбординг. За год спрос на занятия с тренером увеличился на четверть, а средняя стоимость одного урока составила 1400 рублей. Активно набирает популярность и сквош, а сноуборд сохраняет высокий интерес даже летом, поскольку многие начинают готовиться к зимнему сезону заранее. Стоимость занятий по сквошу и сноубордингу в среднем по стране составляет 2000 рублей.
 
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