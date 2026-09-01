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В конгрессе США обеспокоены новым законопроектом о санкциях против России - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В конгрессе США обеспокоены новым законопроектом о санкциях против России
В конгрессе США обеспокоены новым законопроектом о санкциях против России - 01.09.2026, ПРАЙМ
В конгрессе США обеспокоены новым законопроектом о санкциях против России
Демократы в палате представителей США считают, что новый законопроект об антироссийских санкциях предоставит администрации возможности для злоупотреблений,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:58+0300
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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей США считают, что новый законопроект об антироссийских санкциях предоставит администрации возможности для злоупотреблений, заявил глава меньшинства в законодательном органе Хаким Джеффрис. "У меня есть серьезные обеспокоенности относительно этого законопроекта", - сказал Джеффрис журналистам. Несколько коллег-законодателей выступали против законопроекта, напомнил Джеффрис. "Риск в том, что он (документ - ред.) предоставляет полномочия по введению пошлин и санкций Дональду Трампу и его администрации, которыми они, как мы считаем, будут злоупотреблять", - сказал глава демократического меньшинства. Он добавил, что еще не оценил текст целиком, но фракция обсудит законопроект на текущей неделе. Ранее сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, сша, запад, москва, дональд трамп, линдси грэм
Мировая экономика, США, ЗАПАД, МОСКВА, Дональд Трамп, Линдси Грэм
04:58 01.09.2026
 
В конгрессе США обеспокоены новым законопроектом о санкциях против России

Демократы в палате представителей США обеспокоены законопроектом о санкциях против России

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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей США считают, что новый законопроект об антироссийских санкциях предоставит администрации возможности для злоупотреблений, заявил глава меньшинства в законодательном органе Хаким Джеффрис.
"У меня есть серьезные обеспокоенности относительно этого законопроекта", - сказал Джеффрис журналистам.
Несколько коллег-законодателей выступали против законопроекта, напомнил Джеффрис. "Риск в том, что он (документ - ред.) предоставляет полномочия по введению пошлин и санкций Дональду Трампу и его администрации, которыми они, как мы считаем, будут злоупотреблять", - сказал глава демократического меньшинства.
Он добавил, что еще не оценил текст целиком, но фракция обсудит законопроект на текущей неделе.
Ранее сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Мировая экономикаСШАЗАПАДМОСКВАДональд ТрампЛиндси Грэм
 
 
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