Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/ssha-872876202.html
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин - 01.09.2026, ПРАЙМ
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин
Североамериканское подразделение японской Mitsubishi Motors отзывает в США 67,146 тысячи машин из-за проблем с программным обеспечением автомобильной... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:27+0300
2026-09-01T13:31+0300
бизнес
технологии
сша
токио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872876202.jpg?1788258688
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японской Mitsubishi Motors отзывает в США 67,146 тысячи машин из-за проблем с программным обеспечением автомобильной информационно-развлекательной системы, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) отзывает некоторые модели Outlander 2025-2026 годов выпуска и Outlander PHEV 2026 года выпуска", - говорится в сообщении. Всего отзывается компанией 67 146 автомобилей. Из-за ошибки в программном обеспечении автомобильная информационно-развлекательная система может не отображать изображение с камеры заднего вида при движении автомобиля задним ходом, предупреждает NHTSA. Такие транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", говорится в документе. Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение информационно-развлекательной системы. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 24 сентября. Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио.
сша
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, сша, токио
Бизнес, Технологии, США, Токио
13:27 01.09.2026 (обновлено: 13:31 01.09.2026)
 
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин

Mitsubishi Motors отзывает в США 67 146 тысяч машин из-за проблем с ПО

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японской Mitsubishi Motors отзывает в США 67,146 тысячи машин из-за проблем с программным обеспечением автомобильной информационно-развлекательной системы, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) отзывает некоторые модели Outlander 2025-2026 годов выпуска и Outlander PHEV 2026 года выпуска", - говорится в сообщении. Всего отзывается компанией 67 146 автомобилей.
Из-за ошибки в программном обеспечении автомобильная информационно-развлекательная система может не отображать изображение с камеры заднего вида при движении автомобиля задним ходом, предупреждает NHTSA. Такие транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", говорится в документе.
Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение информационно-развлекательной системы. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 24 сентября.
Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио.
 
БизнесТехнологииСШАТокио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала