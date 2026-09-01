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Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин - 01.09.2026, ПРАЙМ
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин
Североамериканское подразделение японской Mitsubishi Motors отзывает в США 67,146 тысячи машин из-за проблем с программным обеспечением автомобильной... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:27+0300
2026-09-01T13:27+0300
2026-09-01T13:31+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японской Mitsubishi Motors отзывает в США 67,146 тысячи машин из-за проблем с программным обеспечением автомобильной информационно-развлекательной системы, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) отзывает некоторые модели Outlander 2025-2026 годов выпуска и Outlander PHEV 2026 года выпуска", - говорится в сообщении. Всего отзывается компанией 67 146 автомобилей. Из-за ошибки в программном обеспечении автомобильная информационно-развлекательная система может не отображать изображение с камеры заднего вида при движении автомобиля задним ходом, предупреждает NHTSA. Такие транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", говорится в документе. Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение информационно-развлекательной системы. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 24 сентября. Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио.
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бизнес, технологии, сша, токио
Бизнес, Технологии, США, Токио
Mitsubishi Motors отзывает в США более 67 тысяч машин
Mitsubishi Motors отзывает в США 67 146 тысяч машин из-за проблем с ПО
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японской Mitsubishi Motors отзывает в США 67,146 тысячи машин из-за проблем с программным обеспечением автомобильной информационно-развлекательной системы, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) отзывает некоторые модели Outlander 2025-2026 годов выпуска и Outlander PHEV 2026 года выпуска", - говорится в сообщении. Всего отзывается компанией 67 146 автомобилей.
Из-за ошибки в программном обеспечении автомобильная информационно-развлекательная система может не отображать изображение с камеры заднего вида при движении автомобиля задним ходом, предупреждает NHTSA. Такие транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", говорится в документе.
Отмечается, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение информационно-развлекательной системы. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 24 сентября.
Mitsubishi Motors - японская автомобильная компания, основанная в 1970 году. Входит в состав Mitsubishi Corp. Штаб-квартира находится в Токио.