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В США пригрозили Канаде дополнительными пошлинами на импорт
В США пригрозили Канаде дополнительными пошлинами на импорт - 01.09.2026, ПРАЙМ
В США пригрозили Канаде дополнительными пошлинами на импорт
Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на импорт из Канады после того, как Оттава ответила на американские торговые меры, заявил торговый... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:12+0300
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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на импорт из Канады после того, как Оттава ответила на американские торговые меры, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. В понедельник глава американского минфина Скотт Бессент заяви, что Канада якобы не способна быть на равных в торговой войне с Соединенными Штатами. "Против Канады могут быть введены дополнительные пошлины, а также ограничения импорта схожие с мерами, которые Канада ввела против нас ранее", - заявил Грир изданию Politico. По его словам, Вашингтон надеется, что торговый конфликт не затронет энергетический сектор. "Если Канада продолжит принимать ответные меры, Соединенные Штаты, разумеется, встанут на защиту своих рабочих и производителей... Так что у президента есть много вариантов действий", - добавил торгпред. В конце августа президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Шаг последовал за срывом пятничных торговых переговоров, после которых премьер Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.
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мировая экономика, канада, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, марк карни, politico
Мировая экономика, КАНАДА, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Марк Карни, Politico
В США пригрозили Канаде дополнительными пошлинами на импорт
Грир: США могут ввести дополнительные пошлины на импорт из Канады
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на импорт из Канады после того, как Оттава ответила на американские торговые меры, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
В понедельник глава американского минфина Скотт Бессент заяви, что Канада якобы не способна быть на равных в торговой войне с Соединенными Штатами.
"Против Канады могут быть введены дополнительные пошлины, а также ограничения импорта схожие с мерами, которые Канада ввела против нас ранее", - заявил Грир изданию Politico.
По его словам, Вашингтон надеется, что торговый конфликт не затронет энергетический сектор.
"Если Канада продолжит принимать ответные меры, Соединенные Штаты, разумеется, встанут на защиту своих рабочих и производителей... Так что у президента есть много вариантов действий", - добавил торгпред.
В конце августа президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Шаг последовал за срывом пятничных торговых переговоров, после которых премьер Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября.