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США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ
США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ
Американская администрация планирует выделить 4 миллиона долларов на поддержку европейских СМИ правого толка, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на четыре... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:08+0300
2026-09-01T16:12+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
европа
дональд трамп
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Американская администрация планирует выделить 4 миллиона долларов на поддержку европейских СМИ правого толка, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на четыре информированных источника. "Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 4 миллиона долларов на поддержку СМИ правого толка в Европе", - говорится в материале. Эту сумму планируется включить в пакет финансирования размером минимум 25 миллионов долларов для объединений, занимающихся вопросами гражданского общества и консервативной повесткой, утверждает канал. Необходимые документы уже направлены на одобрение конгресса. "Эти гранты грозят подстегнуть нарастающую напряженность между администрацией Трампа и европейскими правительствами, некоторые из которых уже обвинили Вашингтон во вмешательстве в их внутреннюю политику", - сказано в материале. Профильное бюро госдепартамента уверяет, что эти средства направят на укрепление трансатлантических связей и продвижение свободы слова. Это происходит в преддверии грядущих в некоторых европейских странах выборов в ближайшие два года, отмечает телеканал. По словам источников канала, 3 миллиона предназначены на программу анализа проблем с демократией в Европе, а еще один пойдет на формирование пула независимых журналистов, освещающих вопросы национального суверенитета, естественных прав и религиозных свобод. В госдепартаменте канал заверили, что не финансируют политические партии.
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мировая экономика, сша, вашингтон, европа, дональд трамп
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ЕВРОПА, Дональд Трамп
16:08 01.09.2026 (обновлено: 16:12 01.09.2026)
 
США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ

Newsmax: США хотят выделить четыре миллиона долларов на поддержку правых СМИ в Европе

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Американская администрация планирует выделить 4 миллиона долларов на поддержку европейских СМИ правого толка, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на четыре информированных источника.
"Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 4 миллиона долларов на поддержку СМИ правого толка в Европе", - говорится в материале.
Эту сумму планируется включить в пакет финансирования размером минимум 25 миллионов долларов для объединений, занимающихся вопросами гражданского общества и консервативной повесткой, утверждает канал. Необходимые документы уже направлены на одобрение конгресса.
"Эти гранты грозят подстегнуть нарастающую напряженность между администрацией Трампа и европейскими правительствами, некоторые из которых уже обвинили Вашингтон во вмешательстве в их внутреннюю политику", - сказано в материале.
Профильное бюро госдепартамента уверяет, что эти средства направят на укрепление трансатлантических связей и продвижение свободы слова. Это происходит в преддверии грядущих в некоторых европейских странах выборов в ближайшие два года, отмечает телеканал.
По словам источников канала, 3 миллиона предназначены на программу анализа проблем с демократией в Европе, а еще один пойдет на формирование пула независимых журналистов, освещающих вопросы национального суверенитета, естественных прав и религиозных свобод.
В госдепартаменте канал заверили, что не финансируют политические партии.
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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