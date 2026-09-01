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США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ

США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ

США хотят выделить деньги на поддержку правых медиа в Европе, пишут СМИ

Американская администрация планирует выделить 4 миллиона долларов на поддержку европейских СМИ правого толка, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на четыре... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:08+0300

2026-09-01T16:08+0300

2026-09-01T16:12+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

европа

дональд трамп

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Американская администрация планирует выделить 4 миллиона долларов на поддержку европейских СМИ правого толка, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на четыре информированных источника. "Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 4 миллиона долларов на поддержку СМИ правого толка в Европе", - говорится в материале. Эту сумму планируется включить в пакет финансирования размером минимум 25 миллионов долларов для объединений, занимающихся вопросами гражданского общества и консервативной повесткой, утверждает канал. Необходимые документы уже направлены на одобрение конгресса. "Эти гранты грозят подстегнуть нарастающую напряженность между администрацией Трампа и европейскими правительствами, некоторые из которых уже обвинили Вашингтон во вмешательстве в их внутреннюю политику", - сказано в материале. Профильное бюро госдепартамента уверяет, что эти средства направят на укрепление трансатлантических связей и продвижение свободы слова. Это происходит в преддверии грядущих в некоторых европейских странах выборов в ближайшие два года, отмечает телеканал. По словам источников канала, 3 миллиона предназначены на программу анализа проблем с демократией в Европе, а еще один пойдет на формирование пула независимых журналистов, освещающих вопросы национального суверенитета, естественных прав и религиозных свобод. В госдепартаменте канал заверили, что не финансируют политические партии.

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, европа, дональд трамп