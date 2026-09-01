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Война с Ираном стала для США новой "трясиной" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Война с Ираном стала для США новой "трясиной"
Война с Ираном стала для США новой "трясиной" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Война с Ираном стала для США новой "трясиной"
Военная кампания США в Иране рискует превратиться в новую "трясину", подобную войнам в Афганистане и Ираке, пишет ИноСМИ со ссылкой на The New York Times... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:06+0300
2026-09-01T17:06+0300
мировая экономика
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сша
афганистан
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МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Военная кампания США в Иране рискует превратиться в новую "трясину", подобную войнам в Афганистане и Ираке, пишет ИноСМИ со ссылкой на The New York Times. Пентагон вновь сталкивается с проблемами, которые преследовали американскую армию в предыдущих затяжных конфликтах."Самая продолжительная война в истории США закончилась пять лет назад, но сегодня вооруженные силы втянулись в новую войну в Иране. И снова перспективы военной победы кажутся тусклыми", — отмечает издание.Министр обороны Пит Хегсет ранее обещал, что иранская кампания будет "быстрой и решающей", в отличие от "трясины" в Ираке и Афганистане. Однако иранский ответ в виде блокады Ормузского пролива и признание председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном пределов воздушной мощи показывают, что администрация Трампа сталкивается с теми же вызовами.Война с Ираном, по мнению экспертов, повторяет афганский сценарий: цель постепенно смещается от военной победы к удержанию статус-кво, а издержки продолжают расти. Как и в Афганистане, иранское руководство готово к длительному противостоянию, в то время как для США ставки значительно ниже, а общественное мнение не одобряет затяжные боевые действия. Пока Пентагон рассчитывает на экономические санкции и военную блокаду, но это требует времени и ресурсов, которых у Вашингтона становится все меньше.
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мировая экономика, иран, сша, афганистан, пит хегсет
Мировая экономика, ИРАН, США, АФГАНИСТАН, Пит Хегсет
17:06 01.09.2026
 
Война с Ираном стала для США новой "трясиной"

NYT: Пентагон повторяет ошибки Афганистана и Ирака, а победа над Ираном остается тусклой

© Unsplash/Kevin McMahonВид на центральный парк Нью-Йорка, США
Вид на центральный парк Нью-Йорка, США
© Unsplash/Kevin McMahon
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МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Военная кампания США в Иране рискует превратиться в новую "трясину", подобную войнам в Афганистане и Ираке, пишет ИноСМИ со ссылкой на The New York Times. Пентагон вновь сталкивается с проблемами, которые преследовали американскую армию в предыдущих затяжных конфликтах.
"Самая продолжительная война в истории США закончилась пять лет назад, но сегодня вооруженные силы втянулись в новую войну в Иране. И снова перспективы военной победы кажутся тусклыми", — отмечает издание.
Министр обороны Пит Хегсет ранее обещал, что иранская кампания будет "быстрой и решающей", в отличие от "трясины" в Ираке и Афганистане. Однако иранский ответ в виде блокады Ормузского пролива и признание председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном пределов воздушной мощи показывают, что администрация Трампа сталкивается с теми же вызовами.
Война с Ираном, по мнению экспертов, повторяет афганский сценарий: цель постепенно смещается от военной победы к удержанию статус-кво, а издержки продолжают расти. Как и в Афганистане, иранское руководство готово к длительному противостоянию, в то время как для США ставки значительно ниже, а общественное мнение не одобряет затяжные боевые действия. Пока Пентагон рассчитывает на экономические санкции и военную блокаду, но это требует времени и ресурсов, которых у Вашингтона становится все меньше.
 
Мировая экономикаИРАНСШААФГАНИСТАНПит Хегсет
 
 
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