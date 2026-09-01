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США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР
США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР - 01.09.2026, ПРАЙМ
США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР
Американские санкции могут затронуть любое лицо, которое ведет бизнес с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:45+0300
2026-09-01T17:45+0300
2026-09-01T17:45+0300
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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Американские санкции могут затронуть любое лицо, которое ведет бизнес с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Это может быть любой, кто ведет бизнес с КСИР", - сказал Бессент на полях встречи глав минфинов G20 в США.
Глава американского минфина утверждает, что США якобы отслеживают активы КСИР и знают, где находятся связанные с ним счета в компаниях на Британских Виргинских островах, а также принадлежащие его представителям дома стоимостью в сотни миллионов долларов по всему миру. По словам Бессента, эти активы будут заморожены, а Вашингтон намерен заблокировать доступ ко всем этим средствам.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, сша, вашингтон, иран, скотт бессент, дональд трамп, ксир, минфин сша
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, КСИР, Минфин США
США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР
Глава Минфина США Бессент: санкции могут затронуть любого, кто ведет бизнес с КСИР
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Американские санкции могут затронуть любое лицо, которое ведет бизнес с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Это может быть любой, кто ведет бизнес с КСИР", - сказал Бессент на полях встречи глав минфинов G20 в США.
Глава американского минфина утверждает, что США якобы отслеживают активы КСИР и знают, где находятся связанные с ним счета в компаниях на Британских Виргинских островах, а также принадлежащие его представителям дома стоимостью в сотни миллионов долларов по всему миру. По словам Бессента, эти активы будут заморожены, а Вашингтон намерен заблокировать доступ ко всем этим средствам.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.