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США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР - 01.09.2026, ПРАЙМ
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США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР
США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР - 01.09.2026, ПРАЙМ
США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР
Американские санкции могут затронуть любое лицо, которое ведет бизнес с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:45+0300
2026-09-01T17:45+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
иран
скотт бессент
дональд трамп
ксир
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Американские санкции могут затронуть любое лицо, которое ведет бизнес с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Это может быть любой, кто ведет бизнес с КСИР", - сказал Бессент на полях встречи глав минфинов G20 в США. Глава американского минфина утверждает, что США якобы отслеживают активы КСИР и знают, где находятся связанные с ним счета в компаниях на Британских Виргинских островах, а также принадлежащие его представителям дома стоимостью в сотни миллионов долларов по всему миру. По словам Бессента, эти активы будут заморожены, а Вашингтон намерен заблокировать доступ ко всем этим средствам. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
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мировая экономика, сша, вашингтон, иран, скотт бессент, дональд трамп, ксир, минфин сша
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, КСИР, Минфин США
17:45 01.09.2026
 
США могут ввести санкции против любого, кто ведет бизнес с КСИР

Глава Минфина США Бессент: санкции могут затронуть любого, кто ведет бизнес с КСИР

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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. Американские санкции могут затронуть любое лицо, которое ведет бизнес с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Это может быть любой, кто ведет бизнес с КСИР", - сказал Бессент на полях встречи глав минфинов G20 в США.
Глава американского минфина утверждает, что США якобы отслеживают активы КСИР и знают, где находятся связанные с ним счета в компаниях на Британских Виргинских островах, а также принадлежащие его представителям дома стоимостью в сотни миллионов долларов по всему миру. По словам Бессента, эти активы будут заморожены, а Вашингтон намерен заблокировать доступ ко всем этим средствам.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Он призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНИРАНСкотт БессентДональд ТрампКСИРМинфин США
 
 
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