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США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном - 01.09.2026, ПРАЙМ
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США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном - 01.09.2026, ПРАЙМ
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном
США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:00+0300
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финансы
банки
сша
иран
оаэ
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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи G20. "Вероятно, на этой неделе мы объявим о санкциях, а на следующей неделе — еще об одних", — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Ларри Кудлоу. Бессент также сообщил, что США поддерживают контакты с союзниками на полях встречи G20, которые, по его словам, выразили поддержку Вашингтону. "Мы получили большую поддержку, со стороны Европейского союза, Европейского центрального банка, Великобритании, ОАЭ и Бахрейна", — добавил он. В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.
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финансы, банки, сша, иран, оаэ, скотт бессент, cbs, минфин сша
Финансы, Банки, США, ИРАН, ОАЭ, Скотт Бессент, CBS, Минфин США
18:00 01.09.2026
 
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном

Глава Минфина США Бессент: США могут объявить о новых санкциях за операции с Ираном

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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи G20.
"Вероятно, на этой неделе мы объявим о санкциях, а на следующей неделе — еще об одних", — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Ларри Кудлоу.
Бессент также сообщил, что США поддерживают контакты с союзниками на полях встречи G20, которые, по его словам, выразили поддержку Вашингтону.
"Мы получили большую поддержку, со стороны Европейского союза, Европейского центрального банка, Великобритании, ОАЭ и Бахрейна", — добавил он.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.
 
ФинансыБанкиСШАИРАНОАЭСкотт БессентCBSМинфин США
 
 
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