https://1prime.ru/20260901/ssha-872889547.html
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном - 01.09.2026, ПРАЙМ
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном
США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:00+0300
2026-09-01T18:00+0300
2026-09-01T18:00+0300
финансы
банки
сша
иран
оаэ
скотт бессент
cbs
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872889547.jpg?1788274822
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи G20.
"Вероятно, на этой неделе мы объявим о санкциях, а на следующей неделе — еще об одних", — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Ларри Кудлоу.
Бессент также сообщил, что США поддерживают контакты с союзниками на полях встречи G20, которые, по его словам, выразили поддержку Вашингтону.
"Мы получили большую поддержку, со стороны Европейского союза, Европейского центрального банка, Великобритании, ОАЭ и Бахрейна", — добавил он.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.
сша
иран
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сша, иран, оаэ, скотт бессент, cbs, минфин сша
Финансы, Банки, США, ИРАН, ОАЭ, Скотт Бессент, CBS, Минфин США
США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном
Глава Минфина США Бессент: США могут объявить о новых санкциях за операции с Ираном
ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи G20.
"Вероятно, на этой неделе мы объявим о санкциях, а на следующей неделе — еще об одних", — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Ларри Кудлоу.
Бессент также сообщил, что США поддерживают контакты с союзниками на полях встречи G20, которые, по его словам, выразили поддержку Вашингтону.
"Мы получили большую поддержку, со стороны Европейского союза, Европейского центрального банка, Великобритании, ОАЭ и Бахрейна", — добавил он.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.