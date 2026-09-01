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США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном

США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном - 01.09.2026, ПРАЙМ

США могут объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном

США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:00+0300

2026-09-01T18:00+0300

2026-09-01T18:00+0300

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ВАШИНГТОН, 1 сен - ПРАЙМ. США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи G20. "Вероятно, на этой неделе мы объявим о санкциях, а на следующей неделе — еще об одних", — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Ларри Кудлоу. Бессент также сообщил, что США поддерживают контакты с союзниками на полях встречи G20, которые, по его словам, выразили поддержку Вашингтону. "Мы получили большую поддержку, со стороны Европейского союза, Европейского центрального банка, Великобритании, ОАЭ и Бахрейна", — добавил он. В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.

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финансы, банки, сша, иран, оаэ, скотт бессент, cbs, минфин сша