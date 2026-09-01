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Экс-премьер Британии Стармер объявил об уходе с поста депутата парламента
Экс-премьер Британии Стармер объявил об уходе с поста депутата парламента - 01.09.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Британии Стармер объявил об уходе с поста депутата парламента
Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит с поста депутата парламента от округа Холборн и Сент-Панкрас. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:36+0300
2026-09-01T14:36+0300
2026-09-01T14:36+0300
великобритания
кир стармер
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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит с поста депутата парламента от округа Холборн и Сент-Панкрас. "Для меня было огромной честью и привилегией представлять лучший избирательный округ в стране... Теперь я сосредоточусь на других вопросах, а именно на международных делах, включая оборону, безопасность, торговлю и технологии в быстро меняющемся мире", - сказал Стармер в интервью местному изданию Camden New Journal.
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великобритания, кир стармер
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер
Экс-премьер Британии Стармер объявил об уходе с поста депутата парламента
Бывший премьер Британии Кир Стармер заявил об уходе с поста депутата парламента