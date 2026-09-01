https://1prime.ru/20260901/stavka-872880070.html
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,68%
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,68% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,68%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 31 августа, не... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:49+0300
2026-09-01T14:49+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 31 августа, не изменилась и осталась на уровне 13,68% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 407,37 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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7 495 645-6601
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,68%
ЦБ: ставка RUONIA 31 августа осталась на уровне 13,68%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 31 августа, не изменилась и осталась на уровне 13,68% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 407,37 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.