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Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней
Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней - 01.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней
Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней за тройскую унцию, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T23:47+0300
2026-09-01T23:47+0300
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней за тройскую унцию, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. Во вторник биржевая цена на серебро находилась вблизи 67 долларов за тройскую унцию, при этом в августе цены колебались в диапазоне 65-70 долларов за унцию. "Я думаю, что цена будет примерно такая, какая она сейчас есть, потому что уже достаточно большой рост с некоторой коррекцией состоялся", - ответил Хрущ на вопрос о том, какой может быть цена на серебро в мире к концу года. Хрущ отметил, что драгметалл добывается холдингом попутно, его годовой выпуск в размере 8-9 тонн в выручке компании - это менее 1% от общей. По его словам, поддержать цены на серебро может дефицит металла: "Дальше многое будет зависеть от того, будут ли обращаться к наличному серебру - в этом случае цена будет расти. Поскольку оно может использоваться для технологических процессов или у покупателей может быть желание его иметь у себя". Тем не менее в случае, если участникам рынка будет достаточно контракта на серебро с отложенной доставкой, а интерес к металлу будет носить исключительно инвестиционный характер и завязан на его переоценку, тогда роста стоимости можно избежать. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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владивосток, вэф
Владивосток, ВЭФ
23:47 01.09.2026
 
Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней

Глава "Селигдара" Хрущ: цена на серебро к концу года останется вблизи текущих уровней

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире к концу года останется вблизи текущих уровней за тройскую унцию, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
Во вторник биржевая цена на серебро находилась вблизи 67 долларов за тройскую унцию, при этом в августе цены колебались в диапазоне 65-70 долларов за унцию.
"Я думаю, что цена будет примерно такая, какая она сейчас есть, потому что уже достаточно большой рост с некоторой коррекцией состоялся", - ответил Хрущ на вопрос о том, какой может быть цена на серебро в мире к концу года.
Хрущ отметил, что драгметалл добывается холдингом попутно, его годовой выпуск в размере 8-9 тонн в выручке компании - это менее 1% от общей.
По его словам, поддержать цены на серебро может дефицит металла: "Дальше многое будет зависеть от того, будут ли обращаться к наличному серебру - в этом случае цена будет расти. Поскольку оно может использоваться для технологических процессов или у покупателей может быть желание его иметь у себя".
Тем не менее в случае, если участникам рынка будет достаточно контракта на серебро с отложенной доставкой, а интерес к металлу будет носить исключительно инвестиционный характер и завязан на его переоценку, тогда роста стоимости можно избежать.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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