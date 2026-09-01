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Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути

Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути - 01.09.2026, ПРАЙМ

Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути

Представители многих стран мира заинтересованы к сотрудничеству с Россией по развитию Северного морского пути (СМП) и других проектов в Арктике, рассказал на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:55+0300

2026-09-01T11:55+0300

2026-09-01T11:55+0300

россия

мировая экономика

арктика

китай

индия

александр грушко

мид

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Представители многих стран мира заинтересованы к сотрудничеству с Россией по развитию Северного морского пути (СМП) и других проектов в Арктике, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД Александр Грушко. "Мы понимаем и видим интерес со стороны других наших партнеров (к сотрудничеству по развитию СМП - ред.)", - сказал он журналистам. Дипломат уточнил, что такой интерес проявляют в странах мирового большинства. В частности, он упомянул Китай и Индию, а также отметил заинтересованность корейских партнеров. "Очень скоро мы узнаем еще и о других участниках конкретных проектов, связанных с развитием СМП как части трансатлантического коридора, так и других проектов" - добавил Грушко. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

арктика

китай

индия

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россия, мировая экономика, арктика, китай, индия, александр грушко, мид, вэф