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Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути
Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути - 01.09.2026, ПРАЙМ
Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути
Представители многих стран мира заинтересованы к сотрудничеству с Россией по развитию Северного морского пути (СМП) и других проектов в Арктике, рассказал на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
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арктика
китай
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александр грушко
мид
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Представители многих стран мира заинтересованы к сотрудничеству с Россией по развитию Северного морского пути (СМП) и других проектов в Арктике, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД Александр Грушко. "Мы понимаем и видим интерес со стороны других наших партнеров (к сотрудничеству по развитию СМП - ред.)", - сказал он журналистам. Дипломат уточнил, что такой интерес проявляют в странах мирового большинства. В частности, он упомянул Китай и Индию, а также отметил заинтересованность корейских партнеров. "Очень скоро мы узнаем еще и о других участниках конкретных проектов, связанных с развитием СМП как части трансатлантического коридора, так и других проектов" - добавил Грушко. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, арктика, китай, индия, александр грушко, мид, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, АРКТИКА, КИТАЙ, ИНДИЯ, Александр Грушко, МИД, ВЭФ
11:55 01.09.2026
 
Грушко: многие страны заинтересованы в развитии Севморпути

Замглавы МИД Грушко: многие страны мира заинтересованы в развитии Севморпути

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Представители многих стран мира заинтересованы к сотрудничеству с Россией по развитию Северного морского пути (СМП) и других проектов в Арктике, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД Александр Грушко.
"Мы понимаем и видим интерес со стороны других наших партнеров (к сотрудничеству по развитию СМП - ред.)", - сказал он журналистам.
Дипломат уточнил, что такой интерес проявляют в странах мирового большинства. В частности, он упомянул Китай и Индию, а также отметил заинтересованность корейских партнеров.
"Очень скоро мы узнаем еще и о других участниках конкретных проектов, связанных с развитием СМП как части трансатлантического коридора, так и других проектов" - добавил Грушко.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаАРКТИКАКИТАЙИНДИЯАлександр ГрушкоМИДВЭФ
 
 
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