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НОСТРОЙ: российские строители завидуют турецкому опыту работы иностранцев

НОСТРОЙ: российские строители завидуют турецкому опыту работы иностранцев - 01.09.2026, ПРАЙМ

НОСТРОЙ: российские строители завидуют турецкому опыту работы иностранцев

Российские строительные компании завидуют турецкому опыту организации работы иностранных сотрудников, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:49+0300

2026-09-01T14:49+0300

2026-09-01T14:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Российские строительные компании завидуют турецкому опыту организации работы иностранных сотрудников, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "В Турции невероятно хорошо налажен процесс найма иностранной рабочей силы. Если изучить кадровую политику турецких стройкомпаний, представители Турции работают там только как инженерно-технические кадры, на рабочие же специальности привлекаются индийцы, узбеки, таджики. При этом производительность, организация производства, сложность этих проектов вызывают зависть у российских строителей. Турецкий опыт, безусловно, интересен для изучения и тиражирования", – сказал Глушков. По его словам, НОСТРОЙ изучает турецкий опыт организации строительного производства в части мобилизации большого количества иностранного персонала. Вместе с тем, Глушков отметил, что и в российской стройке есть практики, интересные для зарубежных коллег. В качестве примера он привел опыт корпорации "Росатом", успешно реализующей за рубежом одновременно пять-шесть крупных проектов на основании российской проектной документации, но с привлечением местной рабочей силы. Россия не только импортирует, но и экспортирует большое количество строительных услуг, дополнил глава НОСТРОя. В частности, на Ближнем Востоке представлено достаточное количество российских девелоперских структур, которые приобрели земельные участки и с успехом реализуют на них проекты, поскольку качество девелопмента в России за последние годы радикально изменилось в лучшую сторону, добавил Глушков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, турция, ближний восток, владивосток, росатом, вэф