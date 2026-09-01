Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/studenty-inostrantsy-872845570.html
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента
Участниками эксперимента по внедрению новых механизмов миграционного учета в Московском регионе с 1 сентября стали совершеннолетние студенты-иностранцы и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
общество
россия
москва
московская область
подмосковье
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872845570.jpg?1788211344
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участниками эксперимента по внедрению новых механизмов миграционного учета в Московском регионе с 1 сентября стали совершеннолетние студенты-иностранцы и родственники трудовых мигрантов, сообщили в миграционной службе МВД РФ. "Новые правила учета будут распространяться на иностранцев, прибывших в безвизовом порядке с нерабочими целями въезда - учеба, гостевой визит, длительная поездка к родственникам, и находящихся в Московском регионе", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что с 1 сентября участниками эксперимента стали совершеннолетние студенты-иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях в Москве и Подмосковье, а также совершеннолетние члены семей иностранцев, находящихся в Московском регионе с целью работы. В миграционной службе подчеркнули, что новые правила учета не распространяются на несовершеннолетних иностранцев - они подлежат постановке на миграционный учет на основании уведомления о прибытии иностранца в место пребывания. "Если иностранный гражданин встал на миграционный учет до 1 сентября 2026 года, его миграционный учет продолжает действовать. Но по окончании срока миграционного учета необходимо встать на учет в мобильном приложении "Амина", - отметили в МВД. Иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке и работающим в Московском регионе, как и ранее в обязательном порядке необходимо установить "Амину" и через приложение самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения. С 1 сентября 2025 года в граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Передача данных о геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, московская область, подмосковье, мвд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МВД
00:22 01.09.2026
 
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента

Студенты-иностранцы и родственники трудовых мигрантов стали участниками эксперимента

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участниками эксперимента по внедрению новых механизмов миграционного учета в Московском регионе с 1 сентября стали совершеннолетние студенты-иностранцы и родственники трудовых мигрантов, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"Новые правила учета будут распространяться на иностранцев, прибывших в безвизовом порядке с нерабочими целями въезда - учеба, гостевой визит, длительная поездка к родственникам, и находящихся в Московском регионе", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что с 1 сентября участниками эксперимента стали совершеннолетние студенты-иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях в Москве и Подмосковье, а также совершеннолетние члены семей иностранцев, находящихся в Московском регионе с целью работы.
В миграционной службе подчеркнули, что новые правила учета не распространяются на несовершеннолетних иностранцев - они подлежат постановке на миграционный учет на основании уведомления о прибытии иностранца в место пребывания.
"Если иностранный гражданин встал на миграционный учет до 1 сентября 2026 года, его миграционный учет продолжает действовать. Но по окончании срока миграционного учета необходимо встать на учет в мобильном приложении "Амина", - отметили в МВД.
Иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке и работающим в Московском регионе, как и ранее в обязательном порядке необходимо установить "Амину" и через приложение самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения.
С 1 сентября 2025 года в граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Передача данных о геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала