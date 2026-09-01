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В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента
Участниками эксперимента по внедрению новых механизмов миграционного учета в Московском регионе с 1 сентября стали совершеннолетние студенты-иностранцы и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участниками эксперимента по внедрению новых механизмов миграционного учета в Московском регионе с 1 сентября стали совершеннолетние студенты-иностранцы и родственники трудовых мигрантов, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"Новые правила учета будут распространяться на иностранцев, прибывших в безвизовом порядке с нерабочими целями въезда - учеба, гостевой визит, длительная поездка к родственникам, и находящихся в Московском регионе", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что с 1 сентября участниками эксперимента стали совершеннолетние студенты-иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях в Москве и Подмосковье, а также совершеннолетние члены семей иностранцев, находящихся в Московском регионе с целью работы.
В миграционной службе подчеркнули, что новые правила учета не распространяются на несовершеннолетних иностранцев - они подлежат постановке на миграционный учет на основании уведомления о прибытии иностранца в место пребывания.
"Если иностранный гражданин встал на миграционный учет до 1 сентября 2026 года, его миграционный учет продолжает действовать. Но по окончании срока миграционного учета необходимо встать на учет в мобильном приложении "Амина", - отметили в МВД.
Иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке и работающим в Московском регионе, как и ранее в обязательном порядке необходимо установить "Амину" и через приложение самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения.
С 1 сентября 2025 года в граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Передача данных о геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.
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общество , россия, москва, московская область, подмосковье, мвд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МВД
В Московском регионе студенты-иностранцы стали участниками эксперимента
Студенты-иностранцы и родственники трудовых мигрантов стали участниками эксперимента
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участниками эксперимента по внедрению новых механизмов миграционного учета в Московском регионе с 1 сентября стали совершеннолетние студенты-иностранцы и родственники трудовых мигрантов, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"Новые правила учета будут распространяться на иностранцев, прибывших в безвизовом порядке с нерабочими целями въезда - учеба, гостевой визит, длительная поездка к родственникам, и находящихся в Московском регионе", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что с 1 сентября участниками эксперимента стали совершеннолетние студенты-иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях в Москве и Подмосковье, а также совершеннолетние члены семей иностранцев, находящихся в Московском регионе с целью работы.
В миграционной службе подчеркнули, что новые правила учета не распространяются на несовершеннолетних иностранцев - они подлежат постановке на миграционный учет на основании уведомления о прибытии иностранца в место пребывания.
"Если иностранный гражданин встал на миграционный учет до 1 сентября 2026 года, его миграционный учет продолжает действовать. Но по окончании срока миграционного учета необходимо встать на учет в мобильном приложении "Амина", - отметили в МВД.
Иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке и работающим в Московском регионе, как и ранее в обязательном порядке необходимо установить "Амину" и через приложение самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения.
С 1 сентября 2025 года в граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение "Амина" - оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Передача данных о геолокации способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.