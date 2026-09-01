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Стуглев рассказал о количестве участников ВЭФ-2026

Стуглев рассказал о количестве участников ВЭФ-2026 - 01.09.2026, ПРАЙМ

Стуглев рассказал о количестве участников ВЭФ-2026

Свыше 5,5 тысяч человек из порядка 80 стран принимают участие в Восточном экономическом форуме-2026, среди них гости из Европы, США, Ближнего Востока и... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:13+0300

2026-09-01T12:13+0300

2026-09-01T12:13+0300

общество

ближний восток

европа

сша

росконгресс

вэф

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​ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Свыше 5,5 тысяч человек из порядка 80 стран принимают участие в Восточном экономическом форуме-2026, среди них гости из Европы, США, Ближнего Востока и Юго–Восточной Азии, рассказал РИА Новости глава фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на полях ВЭФ. ​Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. "Росконгресс" является организатором форума. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. ​"По текущей регистрации у нас более 5,5 тысяч участников из около 80 стран мира, цифры постоянно меняются. Но тем не менее, несомненно, участников будет больше, чем в прошлом году", – сказал глава фонда. ​По словам Стуглева, форум вызывает серьезный интерес в мире. "Если говорить про страновое разделение, конечно, большее количество участников из России. Иностранцы – это в основном Азиатско–Тихоокеанский регион, Юго–Восточная Азия, дальше идет Ближний Восток и участники из Америки и Европы", – добавил он. ​Интерес объясняется тем, что ВЭФ, отвечая задачам развития экономики России, в то же время создает пространство доверия для всех участников и формирует многовекторную повестку, равнодоступную для всех. ​"Таким образом, мы сформировали такой большой бизнес–формат, привлекающий внимание участников фактически со всего земного шара. В котором, естественно, присутствуют политические форматы, ведь большого бизнеса без политики не бывает", – пояснил Стуглев. Однако, если власти стран АТР настроены на диалог с Россией, то политики ряда западных стран пытаются оказывать давление и влияние на решения крупного европейского и американского бизнеса по взаимодействию с российскими компаниями и с российским правительством, указал глава фонда. ​Чтобы его избежать и работать в тишине, многие компании не хотят афишировать свое участие таких форматах как ВЭФ и ПМЭФ, сказал Стуглев. "Но свои прагматичные задачи они решают. С нашей стороны никаких препятствий, барьеров не было. Мы всегда подчеркиваем, что не бывает недружеских, наверное, стран в целом. Бывают недружеские действия отдельных правительств. А люди, которые живут в этих странах, бизнес, который в этих странах работает, имеют зачастую очень позитивное отношение к России", - добавил он. "Несмотря на политическое давление, несмотря на большую антироссийскую пропаганду во всем мире и отдельные фейки, которые создаются, каждый решает свои задачи. Поэтому двери всегда открыты для тех, кто хочет работать с нами, равноправно, с пониманием общих целей и задач", – заключил глава "Росконгресса".

ближний восток

европа

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общество , ближний восток, европа, сша, росконгресс, вэф, атр