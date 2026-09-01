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Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении "Трансаэро"

Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении "Трансаэро" - 01.09.2026, ПРАЙМ

Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении "Трансаэро"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на полгода конкурсное производство в отношении авиакомпании "Трансаэро", которая была признана... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T21:01+0300

2026-09-01T21:01+0300

2026-09-01T21:01+0300

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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на полгода конкурсное производство в отношении авиакомпании "Трансаэро", которая была признана банкротом в сентябре 2017 года, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Алексея Белокопыта. Вместе с тем суд отклонил ходатайство Федеральной налоговой службы в лице управления ФНС по Республике Бурятия о прекращении процедуры банкротства авиакомпании "на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве". Соответствующая статья закона о банкротстве предусматривает возможность прекращения этой процедуры, если нет "средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему". Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, трансаэро, фнс россии, фнс