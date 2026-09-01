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"АГР Холдинг" начал производство кроссоверов Tenet Plus L6 в Калуге
"АГР Холдинг" начал производство кроссоверов Tenet Plus L6 в Калуге - 01.09.2026, ПРАЙМ
"АГР Холдинг" начал производство кроссоверов Tenet Plus L6 в Калуге
Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов Tenet Plus L6 на бывшем заводе Volkswagen в Калуге,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:36+0300
2026-09-01T14:36+0300
2026-09-01T14:56+0300
бизнес
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов Tenet Plus L6 на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, сообщил производитель."На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга "АГР" в Калуге стартовало производство полного цикла элегантного среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобили нового бренда созданы в рамках стратегического партнерства российского холдинга с китайской компанией Defetoo.Флагманская модель бренда Tenet Plus L6 представляет из себя среднеразмерный кроссовер с передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина АИ-92."АГР Холдинг" и Defetoo выпускают в России автомобили под брендами Tenet, Jeland, Esteo и Tenet Plus. Российская группа компаний владеет бывшими заводами Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге.
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бизнес, россия, калуга, volkswagen, агр
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Volkswagen, АГР
"АГР Холдинг" начал производство кроссоверов Tenet Plus L6 в Калуге
"АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов Tenet Plus L6 в Калуге
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов Tenet Plus L6 на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, сообщил производитель.
"На высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга "АГР
" в Калуге
стартовало производство полного цикла элегантного среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили нового бренда созданы в рамках стратегического партнерства российского холдинга с китайской компанией Defetoo.
Флагманская модель бренда Tenet Plus L6 представляет из себя среднеразмерный кроссовер с передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производитель отмечает, что данный мотор рассчитан на использование бензина АИ-92.
"АГР Холдинг" и Defetoo выпускают в России автомобили под брендами Tenet, Jeland, Esteo и Tenet Plus. Российская группа компаний владеет бывшими заводами Volkswagen
в Калуге, а также Hyundai
и General Motors
в Санкт-Петербурге
.