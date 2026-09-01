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Названы самые популярные товары у китайских туристов в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные товары у китайских туристов в России
Названы самые популярные товары у китайских туристов в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные товары у китайских туристов в России
Товары для ухода и красоты, средства для желудочно-кишечного тракта и сахаропонижающие стали самыми популярными товарами, которые приобретали туристы из Китая в | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:10+0300
2026-09-01T11:10+0300
бизнес
россия
китай
амурская область
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Товары для ухода и красоты, средства для желудочно-кишечного тракта и сахаропонижающие стали самыми популярными товарами, которые приобретали туристы из Китая в России в период с мая по август текущего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "ТвояАптека.рф". "Наибольший спрос со стороны китайских туристов пришелся на сахароснижающие средства. Второй по популярности категорией стали средства для желудочно-кишечного тракта. Также заметный рост показали товары для красоты и ухода", - говорится в совместном исследовании "ТвояАптека.рф" и аптек-партнеров, основанном на анализе покупок китайских туристов в период с мая по август 2026 года. По данным исследования, отдельную долю в структуре спроса заняли противовоспалительные и обезболивающие препараты. "В компании связывают это как с запретом на эти препараты в Китае, так и с особенностями спроса на универсальные аптечные товары в поездках", - добавили аналитики. Там также подчеркнули, что китайские туристы чаще выбирают понятные и прикладные категории, например, БАДы и витамины, что может быть отчасти связано с интересом к российскому аптечному ассортименту. В конце августа в Роскачестве рассказали РИА Новости, что в Амурской области появились первые адаптированные для китайцев аптеки. Все вывески, информационные материалы и контактная информация там продублированы на китайском языке. Переведены названия групп препаратов, а в прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы. В связи с этим в компании отметили, что после данного введения российские препараты стали восприниматься как проверенный и качественный эталон, что стимулирует "фармацевтический шопинг" среди китайских граждан, регулярно бывающих в России.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
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192
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бизнес, россия, китай, амурская область
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Амурская область
11:10 01.09.2026
 
Названы самые популярные товары у китайских туристов в России

"ТвояАптека.рф": товары для ухода и красоты стали самыми популярными у китайских туристов

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Товары для ухода и красоты, средства для желудочно-кишечного тракта и сахаропонижающие стали самыми популярными товарами, которые приобретали туристы из Китая в России в период с мая по август текущего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "ТвояАптека.рф".
"Наибольший спрос со стороны китайских туристов пришелся на сахароснижающие средства. Второй по популярности категорией стали средства для желудочно-кишечного тракта. Также заметный рост показали товары для красоты и ухода", - говорится в совместном исследовании "ТвояАптека.рф" и аптек-партнеров, основанном на анализе покупок китайских туристов в период с мая по август 2026 года.
По данным исследования, отдельную долю в структуре спроса заняли противовоспалительные и обезболивающие препараты. "В компании связывают это как с запретом на эти препараты в Китае, так и с особенностями спроса на универсальные аптечные товары в поездках", - добавили аналитики.
Там также подчеркнули, что китайские туристы чаще выбирают понятные и прикладные категории, например, БАДы и витамины, что может быть отчасти связано с интересом к российскому аптечному ассортименту.
В конце августа в Роскачестве рассказали РИА Новости, что в Амурской области появились первые адаптированные для китайцев аптеки. Все вывески, информационные материалы и контактная информация там продублированы на китайском языке. Переведены названия групп препаратов, а в прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы.
В связи с этим в компании отметили, что после данного введения российские препараты стали восприниматься как проверенный и качественный эталон, что стимулирует "фармацевтический шопинг" среди китайских граждан, регулярно бывающих в России.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙАмурская область
 
 
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