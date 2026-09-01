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Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром
Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром - 01.09.2026, ПРАЙМ
Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром
Вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром, отметив ее динамику. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром, отметив ее динамику.
"Мне с детства тигр нравится, я не знаю почему. Я еще маленький был, и тигра мне родители подарили, вот я его любил и старался его сберечь. Мне кажется, что тигр очень красивое, динамичное животное… Не было бы преференциальных режимов, не было бы десятков законов, принятых специально для развития Дальнего Востока, мы бы таких результатов достичь не смогли", - ответил Трутнев на полях Восточного экономического форума на вопрос журналистов о том, с каким животным можно сравнить экономику ДФО.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром
Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром, отметив ее динамику
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром, отметив ее динамику.
"Мне с детства тигр нравится, я не знаю почему. Я еще маленький был, и тигра мне родители подарили, вот я его любил и старался его сберечь. Мне кажется, что тигр очень красивое, динамичное животное… Не было бы преференциальных режимов, не было бы десятков законов, принятых специально для развития Дальнего Востока, мы бы таких результатов достичь не смогли", - ответил Трутнев на полях Восточного экономического форума на вопрос журналистов о том, с каким животным можно сравнить экономику ДФО.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.