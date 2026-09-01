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ЦБ: рынок цифровых финансовых активов в России сделал "значимый скачок"
ЦБ: рынок цифровых финансовых активов в России сделал "значимый скачок" - 01.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: рынок цифровых финансовых активов в России сделал "значимый скачок"
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России пока небольшой, но с момента его создания уже сделал "значимый скачок", а его инфраструктура приобрела... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T06:32+0300
2026-09-01T06:32+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России пока небольшой, но с момента его создания уже сделал "значимый скачок", а его инфраструктура приобрела устойчивость, оценил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов в рамках Восточного экономического форума.
"Рынок цифровых финансовых активов, он относительно небольшой. Ну, и ему отроду-то совсем ничего", - сказал он.
В 2018-2020 годах ЦБ формировал законодательство для ЦФА под руководством главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, и тогда многие компоненты не были понятны, что и потребовало создания рынка в целом, пояснил он.
"На самом деле мы видим, что за этот период времени рынок сделал значимый скачок. Начиная с того, что у нас появилось 25 операторов информационных систем, где могут выпускаться цифровые финансовые платформы", - продолжил Гузнов.
Зампред ЦБ отметил, что это говорит о том, что инфраструктура ЦФА приобрела устойчивость.
Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Финансы, Банки, РОССИЯ, Владивосток, Анатолий Аксаков, ЦФА, Госдума, ВЭФ
ЦБ: рынок цифровых финансовых активов в России сделал "значимый скачок"
Зампред ЦБ Гузнов: рынок цифровых финансовых активов в России сделал "значимый скачок"
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России пока небольшой, но с момента его создания уже сделал "значимый скачок", а его инфраструктура приобрела устойчивость, оценил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов в рамках Восточного экономического форума.
"Рынок цифровых финансовых активов, он относительно небольшой. Ну, и ему отроду-то совсем ничего", - сказал он.
В 2018-2020 годах ЦБ формировал законодательство для ЦФА под руководством главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, и тогда многие компоненты не были понятны, что и потребовало создания рынка в целом, пояснил он.
"На самом деле мы видим, что за этот период времени рынок сделал значимый скачок. Начиная с того, что у нас появилось 25 операторов информационных систем, где могут выпускаться цифровые финансовые платформы", - продолжил Гузнов.
Зампред ЦБ отметил, что это говорит о том, что инфраструктура ЦФА приобрела устойчивость.
Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.