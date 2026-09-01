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ЦБ подумает о новом определении народных облигаций

ЦБ подумает о новом определении народных облигаций - 01.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ подумает о новом определении народных облигаций

Банк России подумает о новом определении народных облигаций и законодательном закреплении этого термина, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 заместитель... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:33+0300

2026-09-01T09:33+0300

2026-09-01T10:09+0300

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эльвира набиуллина

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вэф-2026

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России подумает о новом определении народных облигаций и законодательном закреплении этого термина, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов. Особенность народных облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица – они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом. Как напомнил Гузнов, сейчас юридически термин "народные облигации" не закреплен. "То есть вот эти стандарты, наверное, они уже напрашиваются", – сказал он, отвечая на вопрос, нет ли необходимости скорректировать понятие народных облигаций. "Как и по какому вектору, по какому треку будет двигаться стандартизация, пока сказать сложно. Видите, мы в некотором смысле, если не в начале пути, то на каком-то этапе, когда начинаем задумываться о необходимости такого рода стандартизации. Но похоже, что мы к этому придем", – добавил Гузнов. Ранее днем на сессии ВЭФ Гузнов отмечал, что термин "народные облигации" – маркетинговый. В лучшем случае, по его словам, о них стоит говорить как об облигациях для розничного инвестора, определяя как "нечто среднее между типичным банковским вкладом и типичной облигацией". Такие бумаги защищают инвестора, предлагая ему выплату понятного долга, добавил Гузнов. В Банке России предпочитают пользоваться термином "облигации для населения", уточнил он. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что регулятор на фоне сложившейся в последнее время ситуации с неисполнением обязательств по "народным облигациям" думает о донастройке этого инструмента. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, финансы, владивосток, эльвира набиуллина, банк россии, вэф