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ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале

ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале - 01.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале

Аналитики Банка России допускают замедление роста российской экономики в третьем квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:57+0300

2026-09-01T18:57+0300

2026-09-01T19:29+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Аналитики Банка России допускают замедление роста российской экономики в третьем квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "После роста во втором квартале, превысившего ожидания, ВВП вернулся на высокий уровень четвертого квартала 2025 года. В третьем квартале возможно замедление роста российской экономики. Оно может возникнуть в первую очередь из-за временного выбытия мощностей в производстве и логистике (то есть предложения товаров и услуг), а не как результат торможения спроса", – говорится в бюллетене. Повышенная активность в сегменте корпоративного кредитования и потребления домохозяйств в июле–августе подкрепляет вывод о том, что внутренний спрос в российской экономике продолжает расти, добавили аналитики. Результаты августовских опросов бизнеса указывают на улучшение оценок экономической динамики в целом, что дает основания рассчитывать на дальнейший рост спроса и ВВП в третьем квартале, указано в бюллетене.

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