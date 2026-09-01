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ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале - 01.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале
ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале - 01.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале
Аналитики Банка России допускают замедление роста российской экономики в третьем квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:57+0300
2026-09-01T19:29+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Аналитики Банка России допускают замедление роста российской экономики в третьем квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "После роста во втором квартале, превысившего ожидания, ВВП вернулся на высокий уровень четвертого квартала 2025 года. В третьем квартале возможно замедление роста российской экономики. Оно может возникнуть в первую очередь из-за временного выбытия мощностей в производстве и логистике (то есть предложения товаров и услуг), а не как результат торможения спроса", – говорится в бюллетене. Повышенная активность в сегменте корпоративного кредитования и потребления домохозяйств в июле–августе подкрепляет вывод о том, что внутренний спрос в российской экономике продолжает расти, добавили аналитики. Результаты августовских опросов бизнеса указывают на улучшение оценок экономической динамики в целом, что дает основания рассчитывать на дальнейший рост спроса и ВВП в третьем квартале, указано в бюллетене.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
18:57 01.09.2026 (обновлено: 19:29 01.09.2026)
 
ЦБ допустил замедление роста российской экономики в третьем квартале

Аналитики Центробанка допустили замедление роста российской экономики в третьем квартале

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Аналитики Банка России допускают замедление роста российской экономики в третьем квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"После роста во втором квартале, превысившего ожидания, ВВП вернулся на высокий уровень четвертого квартала 2025 года. В третьем квартале возможно замедление роста российской экономики. Оно может возникнуть в первую очередь из-за временного выбытия мощностей в производстве и логистике (то есть предложения товаров и услуг), а не как результат торможения спроса", – говорится в бюллетене.
Повышенная активность в сегменте корпоративного кредитования и потребления домохозяйств в июле–августе подкрепляет вывод о том, что внутренний спрос в российской экономике продолжает расти, добавили аналитики.
Результаты августовских опросов бизнеса указывают на улучшение оценок экономической динамики в целом, что дает основания рассчитывать на дальнейший рост спроса и ВВП в третьем квартале, указано в бюллетене.
 
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