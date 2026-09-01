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В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4%

В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4% - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4%

Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:57+0300

2026-09-01T18:57+0300

2026-09-01T19:29+0300

финансы

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". "Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике с учетом как фактических текущих условий, так и баланса рисков для будущей инфляции", - говорится в материале. Отмечается, что в июле-августе 2026 года высокие темпы роста цен с поправкой на сезонность сохранились. "Во многом за этим по-прежнему стоят разовые проинфляционные факторы на стороне предложения (топливо, плодоовощная продукция)", - уточняется там. Тем не менее произошло и повышение общего инфляционного фона, судя по увеличению показателей устойчивого роста цен, говорится в материалах. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса после значительного скачка в июле скорректировались вниз в августе, но остаются выше средних значений первого полугодия. "За исключением отраслей, в которых были повреждены производство и инфраструктура, в экономике продолжился небольшой рост. Он по-прежнему смещен в пользу производств, работающих на госзаказ, но заметная повышательная динамика наблюдается и в некоторых отраслях инвестиционного и потребительского сегментов", - говорится в бюллетене.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы