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В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4% - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4%
В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4% - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4%
Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:57+0300
2026-09-01T19:29+0300
финансы
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". "Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике с учетом как фактических текущих условий, так и баланса рисков для будущей инфляции", - говорится в материале. Отмечается, что в июле-августе 2026 года высокие темпы роста цен с поправкой на сезонность сохранились. "Во многом за этим по-прежнему стоят разовые проинфляционные факторы на стороне предложения (топливо, плодоовощная продукция)", - уточняется там. Тем не менее произошло и повышение общего инфляционного фона, судя по увеличению показателей устойчивого роста цен, говорится в материалах. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса после значительного скачка в июле скорректировались вниз в августе, но остаются выше средних значений первого полугодия. "За исключением отраслей, в которых были повреждены производство и инфраструктура, в экономике продолжился небольшой рост. Он по-прежнему смещен в пользу производств, работающих на госзаказ, но заметная повышательная динамика наблюдается и в некоторых отраслях инвестиционного и потребительского сегментов", - говорится в бюллетене.
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192
40
192
40
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финансы
Финансы
18:57 01.09.2026 (обновлено: 19:29 01.09.2026)
 
В Центробанке рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели 4%

Центробанк: возвращение инфляции к цели 4% требует выверенных решений по ДКП

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
"Возвращение инфляции к цели 4% в 2027 году требует выверенных решений по денежно-кредитной политике с учетом как фактических текущих условий, так и баланса рисков для будущей инфляции", - говорится в материале.
Отмечается, что в июле-августе 2026 года высокие темпы роста цен с поправкой на сезонность сохранились. "Во многом за этим по-прежнему стоят разовые проинфляционные факторы на стороне предложения (топливо, плодоовощная продукция)", - уточняется там.
Тем не менее произошло и повышение общего инфляционного фона, судя по увеличению показателей устойчивого роста цен, говорится в материалах.
При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса после значительного скачка в июле скорректировались вниз в августе, но остаются выше средних значений первого полугодия.
"За исключением отраслей, в которых были повреждены производство и инфраструктура, в экономике продолжился небольшой рост.
Он по-прежнему смещен в пользу производств, работающих на госзаказ, но заметная повышательная динамика наблюдается и в некоторых отраслях инвестиционного и потребительского сегментов", - говорится в бюллетене.
 
Финансы
 
 
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