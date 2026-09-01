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ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов - 01.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов
Банк России принял решение продлить на полгода послабление для государственных микрокредитных компаний по полной стоимости потребительских займов, обязательства | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T20:13+0300
2026-09-01T20:13+0300
2026-09-01T20:13+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить на полгода послабление для государственных микрокредитных компаний по полной стоимости потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, говорится в сообщении регулятора.
Ранее регулятор отменил до 30 сентября ограничение полной стоимости потребительского займа для микрокредитных компаний, 100% акций которых принадлежит региону России или единственным учредителем которых является регион и которые осуществляют деятельность, связанную с заключением договоров займа, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.
"Совет директоров Банка России 28 августа 2026 года принял решение … установить, что в период с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года (включительно) указанное в ней ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) 292 процентами годовых или рассчитанным Банком России среднерыночным значением полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, увеличенным на одну треть, не подлежит применению для микрофинансовых организаций", - говорится в сообщении.
При этом установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день, продолжает действовать.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов
ЦБ продлил на полгода послабление для микрокредитных компаний по полной стоимости займов
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить на полгода послабление для государственных микрокредитных компаний по полной стоимости потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, говорится в сообщении регулятора.
Ранее регулятор отменил до 30 сентября ограничение полной стоимости потребительского займа для микрокредитных компаний, 100% акций которых принадлежит региону России или единственным учредителем которых является регион и которые осуществляют деятельность, связанную с заключением договоров займа, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.
"Совет директоров Банка России 28 августа 2026 года принял решение … установить, что в период с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года (включительно) указанное в ней ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) 292 процентами годовых или рассчитанным Банком России среднерыночным значением полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, увеличенным на одну треть, не подлежит применению для микрофинансовых организаций", - говорится в сообщении.
При этом установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день, продолжает действовать.