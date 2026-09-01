Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/tsb-872892851.html
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов - 01.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов
Банк России принял решение продлить на полгода послабление для государственных микрокредитных компаний по полной стоимости потребительских займов, обязательства | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T20:13+0300
2026-09-01T20:13+0300
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872892851.jpg?1788282817
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить на полгода послабление для государственных микрокредитных компаний по полной стоимости потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, говорится в сообщении регулятора. Ранее регулятор отменил до 30 сентября ограничение полной стоимости потребительского займа для микрокредитных компаний, 100% акций которых принадлежит региону России или единственным учредителем которых является регион и которые осуществляют деятельность, связанную с заключением договоров займа, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой. "Совет директоров Банка России 28 августа 2026 года принял решение … установить, что в период с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года (включительно) указанное в ней ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) 292 процентами годовых или рассчитанным Банком России среднерыночным значением полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, увеличенным на одну треть, не подлежит применению для микрофинансовых организаций", - говорится в сообщении. При этом установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день, продолжает действовать.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
20:13 01.09.2026
 
ЦБ продлил послабление по полной стоимости потребительских займов

ЦБ продлил на полгода послабление для микрокредитных компаний по полной стоимости займов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение продлить на полгода послабление для государственных микрокредитных компаний по полной стоимости потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, говорится в сообщении регулятора.
Ранее регулятор отменил до 30 сентября ограничение полной стоимости потребительского займа для микрокредитных компаний, 100% акций которых принадлежит региону России или единственным учредителем которых является регион и которые осуществляют деятельность, связанную с заключением договоров займа, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.
"Совет директоров Банка России 28 августа 2026 года принял решение … установить, что в период с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года (включительно) указанное в ней ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) 292 процентами годовых или рассчитанным Банком России среднерыночным значением полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, увеличенным на одну треть, не подлежит применению для микрофинансовых организаций", - говорится в сообщении.
При этом установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день, продолжает действовать.
 
ФинансыБанкиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала