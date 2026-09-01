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Цена кукурузы достигла нового максимума с июля 2023 года
Цена кукурузы достигла нового максимума с июля 2023 года - 01.09.2026, ПРАЙМ
Цена кукурузы достигла нового максимума с июля 2023 года
Биржевая цена кукурузы во вторник вечером растет на 2%, показатель достиг нового максимума с июля 2023 года, следует из данных торгов. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T20:49+0300
2026-09-01T20:49+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы во вторник вечером растет на 2%, показатель достиг нового максимума с июля 2023 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.26 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 1,93% - до 5,464 доллара за бушель. Минутами ранее значение поднималось до 5,479 доллара, что является максимумом с 26 июля 2023 года.
Стоимость кукурузы растет третью торговую сессию подряд, а по итогам августа она подорожала на 22%.
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рынок, торги
Цена кукурузы достигла нового максимума с июля 2023 года
Биржевая цена кукурузы достигла нового максимума с июля 2023 года
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы во вторник вечером растет на 2%, показатель достиг нового максимума с июля 2023 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.26 мск цена декабрьских фьючерсов на кукурузу поднималась на 1,93% - до 5,464 доллара за бушель. Минутами ранее значение поднималось до 5,479 доллара, что является максимумом с 26 июля 2023 года.
Стоимость кукурузы растет третью торговую сессию подряд, а по итогам августа она подорожала на 22%.