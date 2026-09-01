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Инвестиции в основной капитал в России выросли на 2%, заявил Центробанк - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции в основной капитал в России выросли на 2%, заявил Центробанк
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 2%, заявил Центробанк - 01.09.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 2%, заявил Центробанк
Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей, заявил в рамках ВЭФ-2026 советник главы ЦБ РФ... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:46+0300
2026-09-01T10:46+0300
финансы
россия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей, заявил в рамках ВЭФ-2026 советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "По первому полугодию 2026 года у нас инвестиции в основной капитал выросли примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, где-то 16 с небольшим триллионов рублей, это номинальный рост. Но за счет того, что рост цен на инвестиционные товары и услуги существенно обогнал потребительскую инфляцию… во многом он съел реальный прирост инвестиций. Поэтому в реальном выражении мы получили минус 9,9%", - сказал он. По его словам, как доля к ВВП номинальные инвестиции остаются примерно на том же уровне, что и в прошлом году. "В прошлом году первое полугодие инвестиции в основной капитал были в 18,3% ВВП. В этом году по первому полугодию даже чуть больше 18,4% ВВП", - продолжил Тремасов. Как отметил советник главы Центробанка, определяющим для инвестиционной динамики всегда является четвертый квартал. "При такой картине, которую мы наблюдаем, я думаю, что и в этом году инвестиции в основной капитал останутся вблизи исторических максимумов. То есть, где-то 19,5-20% ВВП, то, что мы имели последние три года", - считает он. "Но в реальном выражении происходит снижение как раз из-за того, что высокий рост цен на инвестиционные товаровые услуги. И мы подходим здесь к важному, на мой взгляд, выводу, что является сдерживающим фактором для реального роста инвестиций? В первую очередь, это высокая инфляция", - отметил Тремасов. По мнению Тремасова, если бы была более стабильная ценовая картина, то бизнес был бы готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении. "Мы видим это по цифрам, но в реальном (выражении - ред.) происходит снижение как раз из-за высокой инфляции. Поэтому ценовая стабильность это на самом деле основа для устойчивого роста инвестиций", - подытожил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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финансы, россия, владивосток, вэф
Финансы, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
10:46 01.09.2026
 
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 2%, заявил Центробанк

Советник главы Центробанка Тремасов: инвестиции в основной капитал выросли на 2%

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии номинально выросли на 2% и достигли более 16 триллионов рублей, заявил в рамках ВЭФ-2026 советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"По первому полугодию 2026 года у нас инвестиции в основной капитал выросли примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, где-то 16 с небольшим триллионов рублей, это номинальный рост. Но за счет того, что рост цен на инвестиционные товары и услуги существенно обогнал потребительскую инфляцию… во многом он съел реальный прирост инвестиций. Поэтому в реальном выражении мы получили минус 9,9%", - сказал он.
По его словам, как доля к ВВП номинальные инвестиции остаются примерно на том же уровне, что и в прошлом году. "В прошлом году первое полугодие инвестиции в основной капитал были в 18,3% ВВП. В этом году по первому полугодию даже чуть больше 18,4% ВВП", - продолжил Тремасов.
Как отметил советник главы Центробанка, определяющим для инвестиционной динамики всегда является четвертый квартал.
"При такой картине, которую мы наблюдаем, я думаю, что и в этом году инвестиции в основной капитал останутся вблизи исторических максимумов. То есть, где-то 19,5-20% ВВП, то, что мы имели последние три года", - считает он.
"Но в реальном выражении происходит снижение как раз из-за того, что высокий рост цен на инвестиционные товаровые услуги. И мы подходим здесь к важному, на мой взгляд, выводу, что является сдерживающим фактором для реального роста инвестиций? В первую очередь, это высокая инфляция", - отметил Тремасов.
По мнению Тремасова, если бы была более стабильная ценовая картина, то бизнес был бы готов увеличивать инвестиции в номинальном выражении.
"Мы видим это по цифрам, но в реальном (выражении - ред.) происходит снижение как раз из-за высокой инфляции. Поэтому ценовая стабильность это на самом деле основа для устойчивого роста инвестиций", - подытожил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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