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Банк России не видит оснований для пересмотра макропрогноза - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Банк России не видит оснований для пересмотра макропрогноза
Банк России не видит оснований для пересмотра макропрогноза - 01.09.2026, ПРАЙМ
Банк России не видит оснований для пересмотра макропрогноза
Оснований для пересмотра макропрогноза на данный момент нет, Банк России может уточнить его в октябре на опорном заседании, сообщил журналистам советник главы... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:19+0300
2026-09-01T11:19+0300
финансы
банки
владивосток
банк россии
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Оснований для пересмотра макропрогноза на данный момент нет, Банк России может уточнить его в октябре на опорном заседании, сообщил журналистам советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Прогноз мы будем, как обычно, пересматривать на опорном раунде в октябре. Обычно между опорными раундами какое-то уточнение прогноза может происходить только в случае каких-то очень резких отклонений от базового. Сейчас таких резких отклонений нет. Поэтому сейчас говорить о том, что мы пересматриваем прогноз макропараметров, нет оснований", - сказал Тремасов. "Обновленные прогнозы, все-таки ориентируйтесь на конец октября, когда будет у нас опорное заседание", - подытожил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, банк россии, вэф
Финансы, Банки, Владивосток, Банк России, ВЭФ
11:19 01.09.2026
 
Банк России не видит оснований для пересмотра макропрогноза

Советник главы Центробанка Тремасов: оснований для пересмотра макропрогноза нет

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Оснований для пересмотра макропрогноза на данный момент нет, Банк России может уточнить его в октябре на опорном заседании, сообщил журналистам советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Прогноз мы будем, как обычно, пересматривать на опорном раунде в октябре. Обычно между опорными раундами какое-то уточнение прогноза может происходить только в случае каких-то очень резких отклонений от базового. Сейчас таких резких отклонений нет. Поэтому сейчас говорить о том, что мы пересматриваем прогноз макропараметров, нет оснований", - сказал Тремасов.
"Обновленные прогнозы, все-таки ориентируйтесь на конец октября, когда будет у нас опорное заседание", - подытожил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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