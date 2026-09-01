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Правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 миллиарда рублей

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 миллиарда рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 22 миллиарда рублей

Банк России ожидает, что правительство за период со 2 по 9 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:37+0300

2026-09-01T11:37+0300

2026-09-01T11:37+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период со 2 по 9 сентября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 26 августа по 1 сентября, правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 1,036 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 108 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,142 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,31 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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