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Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - 01.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:23+0300

2026-09-01T17:23+0300

2026-09-01T17:23+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", - говорится в релизе. Отмечается, что ограничения сохраняются в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. "Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", - уточняет регулятор. При этом остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. "Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи", - добавил ЦБ. Сообщается, что для банков сохранен на 6 месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. "Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России", - говорится в релизе. Юридическим лицам – нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2027 года не производится, по другим валютам ограничений нет, уточняется в материалах. "Юридические лица – резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации", - заключает ЦБ.

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финансы, банки, сша, банк россии