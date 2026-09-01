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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 01.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,9 копейки - до 12,897 рубля, доллара - на 37,37 копейки, до 86,753 рубля, евро - на 2,74 | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:39+0300
2026-09-01T17:39+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,9 копейки - до 12,897 рубля, доллара - на 37,37 копейки, до 86,753 рубля, евро - на 2,74 копейки, до 100,5988 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии, валюта, евро, рубль, доллар, юань
Рынок, США, Банк России, валюта, евро, рубль, доллар, юань
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду - 12,90 руб, доллара - 86,75 руб, евро - 100,60 руб