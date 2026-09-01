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Цифровизация к 2050 году усугубит кризис торговой недвижимости в России

Цифровизация к 2050 году усугубит кризис торговой недвижимости в России - 01.09.2026, ПРАЙМ

Цифровизация к 2050 году усугубит кризис торговой недвижимости в России

Цифровизация к 2050 году сделает выбор участков под застройку в городах России максимально оптимальным с позиции потребностей человека и усугубит кризис... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T06:19+0300

2026-09-01T06:19+0300

2026-09-01T06:19+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Цифровизация к 2050 году сделает выбор участков под застройку в городах России максимально оптимальным с позиции потребностей человека и усугубит кризис торговой недвижимости, рассказал директор по развитию городской среды "Дом.РФ" Антон Финогенов на сессии "Цифровые решения для повышения качества жизни в городах Дальнего Востока" на ВЭФ-2026. "Люди все больше за счет технологий учатся и уже умеют определять, фонит ли бетон, какое качество воды, а не только, сколько калорий они потратили или шагов прошли. В том числе теперь можно во время пробежки оценить состояние воздуха. Это через несколько лет очень сильно повлияет на рынок недвижимости, а значит и на принятие управленческих решений в целом, потому что, где недвижимость, там и инвестиции бюджетные. Люди гораздо лучше научатся искать территории в городе, которые максимально оптимальны и с точки зрения транспорта, и с точки зрения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, которые будут только увеличиваться, и с точки зрения, конечно, экологии и здоровья", – считает Финогенов. Он также отметил наблюдаемую революцию в области маркетплейсов, сильно меняющую город, и это влияние, по мнению представителя "Дом.РФ", к 2050 году только усугубит состояние дел в торговой недвижимости. "Вы видите, какой кризис возник на рынке торговой недвижимости. Это огромные белые слоны, которым теперь надо находить новую роль в городе, и эта тенденция будет только расти. Это и гипермаркеты, и торговые центры, и все то, что было драйвером витрины развития наших городов еще 10-15 лет назад... Сейчас это (кризис ТЦ в России – ред.) даже быстрее, чем во многих европейских странах, с которыми мы любим сравниваться, происходит. Это показывает, что даже в такой консервативной системе, как город, изменения могут быть очень быстрыми", – подчеркнул Финогенов. Эксперт также обратил внимание на транспортную революцию, ожидаемую в российских городах к 2050 году. По словам Финогенова, разрозненные транспортные сервисы постепенно будут формировать единые платформы, создавая для человека цифрового советника в сфере мобильности, что скажется не только на качестве и рисках жизни в конкретных городах и его районах, но и на уровне зарплат. "Мы ждем дальнейшее продолжение транспортной революции, даже если не сбудутся прогнозы, связанные с победой автономного транспорта или переходом общественного транспорта в еще более скоростные форматы. Хотя это, вероятно, уже на горизонте 25 лет", – допустил Финогенов. В следующие десятилетия до 2050 года в российских городах усилится запрос населения и управляющих компаний на цифровые сервисы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что также кардинально изменит образ города, дополнил директор по развитию городской среды "Дом.РФ". Прогноз эксперт связал с ростом объема требуемых инвестиций в отрасль ЖКХ и сохраняющимся увеличением объема непрозрачных расходов частных домохозяйств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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