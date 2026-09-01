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Экс-советник Ципраса призвал восстановить отношения с Россией
Экс-советник Ципраса призвал восстановить отношения с Россией - 01.09.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Ципраса призвал восстановить отношения с Россией
Следующим правительствам Греции придется приложить усилия для восстановления отношений с Россией, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости на ВЭФ высказал... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Следующим правительствам Греции придется приложить усилия для восстановления отношений с Россией, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости на ВЭФ высказал бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой, греческий общественный деятель и предприниматель Димитриос Веланис.
Веланис был советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах, занимался вопросами отношений с Россией и Восточной Европой. Сейчас он является членом наблюдательного совета Фонда "Росконгресс".
По словам Веланиса, во время правительства Алексиса Ципраса были предприняты значительные усилия для подъема отношений Афин и Москвы. В частности, были разработаны совместные проекты по энергетике, судоходству, промышленности, производству продуктов питания, также активно развивалась визовая политика. "В Москве выпускали 15 тысяч виз в день для российских граждан, тогда как сегодня ежедневно выдается только 50 виз. Разве это не показатель большого урона для Греции, присоединившейся к европейским санкциям?" - отметил экс-советник греческого премьера.
Он уточнил, что правительство Ципраса планировало вывести торговый оборот с Россией на уровень 20 миллиардов евро в год, однако сегодня в результате санкций общий объем двусторонней торговли не достигает и 1,6 миллиарда евро.
"Придется много трудиться будущим правительствам для восстановления потерянного", - подчеркнул Веланис.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Экс-советник Ципраса призвал восстановить отношения с Россией
Экс-советник Ципраса Веланис: следующим правительствам Греции придется приложить усилия
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Следующим правительствам Греции придется приложить усилия для восстановления отношений с Россией, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости на ВЭФ высказал бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой, греческий общественный деятель и предприниматель Димитриос Веланис.
Веланис был советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах, занимался вопросами отношений с Россией и Восточной Европой. Сейчас он является членом наблюдательного совета Фонда "Росконгресс".
По словам Веланиса, во время правительства Алексиса Ципраса были предприняты значительные усилия для подъема отношений Афин и Москвы. В частности, были разработаны совместные проекты по энергетике, судоходству, промышленности, производству продуктов питания, также активно развивалась визовая политика. "В Москве выпускали 15 тысяч виз в день для российских граждан, тогда как сегодня ежедневно выдается только 50 виз. Разве это не показатель большого урона для Греции, присоединившейся к европейским санкциям?" - отметил экс-советник греческого премьера.
Он уточнил, что правительство Ципраса планировало вывести торговый оборот с Россией на уровень 20 миллиардов евро в год, однако сегодня в результате санкций общий объем двусторонней торговли не достигает и 1,6 миллиарда евро.
"Придется много трудиться будущим правительствам для восстановления потерянного", - подчеркнул Веланис.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.