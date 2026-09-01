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Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков - 01.09.2026, ПРАЙМ
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков
Порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей позволит реализовать Трансарктический транспортный коридор (ТТК), сообщил глава... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:39+0300
2026-09-01T11:39+0300
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россия
владивосток
арктика
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владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей позволит реализовать Трансарктический транспортный коридор (ТТК), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Сейчас уже заканчивается работа по подготовке комплексного проекта развития ТТК. В нем содержится порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей. Реализация ТТК позволит нам эти проекты воплотить в жизнь и открыть целые новые ниши экспорта, занять новые мировые рынки, что, конечно, существенно скажется на экономике Арктики и Дальнего Востока", - сказал Чекунков "Известиям" на Восточном экономическом форуме. В июне министр сообщал, что комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в конце 2026 года. Трансарктический транспортный коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Он должен обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, арктика, санкт-петербург, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, АРКТИКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
11:39 01.09.2026
 
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков

Глава Минвостокразвития Чекунков: около 300 инвестпроектов позволят реализовать ТТК

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей позволит реализовать Трансарктический транспортный коридор (ТТК), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Сейчас уже заканчивается работа по подготовке комплексного проекта развития ТТК. В нем содержится порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей. Реализация ТТК позволит нам эти проекты воплотить в жизнь и открыть целые новые ниши экспорта, занять новые мировые рынки, что, конечно, существенно скажется на экономике Арктики и Дальнего Востока", - сказал Чекунков "Известиям" на Восточном экономическом форуме.
В июне министр сообщал, что комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в конце 2026 года.
Трансарктический транспортный коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Он должен обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокАРКТИКАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлексей ЧекунковВладимир ПутинМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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