https://1prime.ru/20260901/ttk-872868075.html
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков - 01.09.2026, ПРАЙМ
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков
Порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей позволит реализовать Трансарктический транспортный коридор (ТТК), сообщил глава... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:39+0300
2026-09-01T11:39+0300
2026-09-01T11:39+0300
бизнес
россия
владивосток
арктика
санкт-петербург
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_def534b3611e2b4ad282ad9a99f21c91.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей позволит реализовать Трансарктический транспортный коридор (ТТК), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Сейчас уже заканчивается работа по подготовке комплексного проекта развития ТТК. В нем содержится порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей. Реализация ТТК позволит нам эти проекты воплотить в жизнь и открыть целые новые ниши экспорта, занять новые мировые рынки, что, конечно, существенно скажется на экономике Арктики и Дальнего Востока", - сказал Чекунков "Известиям" на Восточном экономическом форуме. В июне министр сообщал, что комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в конце 2026 года. Трансарктический транспортный коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Он должен обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
арктика
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_8b7a37071796d29602bf372f7a3895eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, арктика, санкт-петербург, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, АРКТИКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
Порядка 300 инвестпроектов позволит реализовать ТТК, заявил Чекунков
Глава Минвостокразвития Чекунков: около 300 инвестпроектов позволят реализовать ТТК