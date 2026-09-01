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Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан

Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан - 01.09.2026, ПРАЙМ

Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан

Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан, прерванную днем ранее из-за технических сбоев на туркменской стороне, сообщает во вторник... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:43+0300

2026-09-01T19:43+0300

2026-09-01T19:43+0300

газ

афганистан

туркмения

узбекистан

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан, прерванную днем ранее из-за технических сбоев на туркменской стороне, сообщает во вторник пресс-служба афганской государственной энергетической компании "Da Afghanistan Breshna sharkat" (DABS). "Техническая неисправность в энергосистеме Туркменистана, из-за которой со вчерашнего дня была прервана подача импортируемого электричества в Афганистан, устранена. В настоящее время процесс энергоснабжения возобновлен", - говорится в сообщении. Согласно заявлению пресс-службы компании, после координации действий с представителями "Туркменэнерго" линии электропередачи были постепенно введены в эксплуатацию, и ситуация с подачей электричества в затронутых районах нормализуется. На время устранения неполадок для компенсации дефицита энергии использовались импортные ресурсы из Узбекистана, Ирана и Таджикистана, отмечают в DABS. Ранее сообщалось, что из-за аварии жители афганских провинций Балх, Джаузджан, Сари-Пуль, Бадгис, Саманган, Фарьяб, Герат и Фарах, остались без света.

афганистан

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газ, афганистан, туркмения, узбекистан