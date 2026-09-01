Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/turkmenija-872892274.html
Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан
Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан - 01.09.2026, ПРАЙМ
Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан
Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан, прерванную днем ранее из-за технических сбоев на туркменской стороне, сообщает во вторник... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:43+0300
2026-09-01T19:43+0300
газ
афганистан
туркмения
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872892274.jpg?1788281002
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан, прерванную днем ранее из-за технических сбоев на туркменской стороне, сообщает во вторник пресс-служба афганской государственной энергетической компании "Da Afghanistan Breshna sharkat" (DABS). "Техническая неисправность в энергосистеме Туркменистана, из-за которой со вчерашнего дня была прервана подача импортируемого электричества в Афганистан, устранена. В настоящее время процесс энергоснабжения возобновлен", - говорится в сообщении. Согласно заявлению пресс-службы компании, после координации действий с представителями "Туркменэнерго" линии электропередачи были постепенно введены в эксплуатацию, и ситуация с подачей электричества в затронутых районах нормализуется. На время устранения неполадок для компенсации дефицита энергии использовались импортные ресурсы из Узбекистана, Ирана и Таджикистана, отмечают в DABS. Ранее сообщалось, что из-за аварии жители афганских провинций Балх, Джаузджан, Сари-Пуль, Бадгис, Саманган, Фарьяб, Герат и Фарах, остались без света.
афганистан
туркмения
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, афганистан, туркмения, узбекистан
Газ, АФГАНИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, УЗБЕКИСТАН
19:43 01.09.2026
 
Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан

Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан, прерванную днем ранее из-за технических сбоев на туркменской стороне, сообщает во вторник пресс-служба афганской государственной энергетической компании "Da Afghanistan Breshna sharkat" (DABS).
"Техническая неисправность в энергосистеме Туркменистана, из-за которой со вчерашнего дня была прервана подача импортируемого электричества в Афганистан, устранена. В настоящее время процесс энергоснабжения возобновлен", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению пресс-службы компании, после координации действий с представителями "Туркменэнерго" линии электропередачи были постепенно введены в эксплуатацию, и ситуация с подачей электричества в затронутых районах нормализуется.
На время устранения неполадок для компенсации дефицита энергии использовались импортные ресурсы из Узбекистана, Ирана и Таджикистана, отмечают в DABS.
Ранее сообщалось, что из-за аварии жители афганских провинций Балх, Джаузджан, Сари-Пуль, Бадгис, Саманган, Фарьяб, Герат и Фарах, остались без света.
 
ГазАФГАНИСТАНТУРКМЕНИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала